Pronostic PSG Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

PSG – Nantes : Mbappé enchaîne face aux Canaris

Mauricio Pochettino a annoncé la couleur. À partir de maintenant, son équipe va disputer 10 finales en Ligue 1. Les Parisiens sont toujours dans le coup sur tous les tableaux avec un 8de finale de Coupe de France à venir face à Lille, un quart de Ligue des champions et la course pour le titre en Ligue 1. En milieu de semaine, malgré quelques frayeurs, le club de la capitale a su résister face au FC Barcelone (1-1) pour se qualifier pour les quarts de la C1. En Ligue 1, à l’heure actuelle, les joueurs du PSG accusent un retard de 2 points sur le LOSC, qui se déplace à Monaco, lors de cette même journée. Depuis quelques semaines, à l’image du Bayern en Bundesliga, Paris semble avoir passé la vitesse supérieure. En effet, les hommes de Pochettino viennent de s’imposer face à Dijon (0-4) et Bordeaux (0-1) en Ligue 1, tandis que la semaine dernière, les Parisiens ont surclassé Brest (0-3) en Coupe de France. De plus, lors de ces rencontres, le technicien argentin n’a pas hésité à faire tourner son effectif en relançant des joueurs comme Kehrer, Draxler ou Rafinha. Dans cette dernière ligne droite de la saison, Paris a récupéré Di María et Verratti. Lors des dernières semaines, Kylian Mbappé a été particulièrement inspiré avec de nombreux buts et une omniprésence offensive. Le natif de Bondy ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin et devrait poser des problèmes à la défense nantaise.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nantes pensait être reparti de l’avant avec son succès à Angers (1-3). Malheureusement pour Kombouaré, ces hommes ont ensuite partagé les points avec Marseille et Nîmes. Lors de la dernière journée, les Canaris sont retombés dans leurs travers en s’inclinant sur leur pelouse face à Reims (1-2), alors qu’ils avaient ouvert le score comme lors des 5 dernières rencontres. Incapables de tenir un résultat, le FC Nantes se retrouve à la 19place avec 3 points de retard sur le premier non-relégable, Lorient. Ce déplacement au Parc des Princes arrive au mauvais moment pour une équipe qui a un besoin urgent de points. Largement supérieur à son adversaire, le PSG devrait tranquillement s’imposer avec un Mbappé une nouvelle fois décisif en l'absence de Neymar et peut-être de Kean.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !