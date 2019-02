Pronostic PSG Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Le PSG fait le job face à Montpellier

Le PSG a réalisé une très bonne semaine passée en s'imposant deux fois à l'extérieur. Tout d'abord, sur le terrain de Manchester United (2-0) puis à Geoffroy Guichard (1-0). Ces victoires sont significatives de l'état d'esprit du groupe parisien et de sa soif de gagner. Malgré l'absence à Saint-Etienne de Neymar, Cavani, Meunier, Verratti et Choupo Moting, les Parisiens ont maîtrisé des Verts pourtant très bons à domicile. Kylian Mbappé, auteur de son 19e but en seulement 18 matchs, a inscrit un bijou et sera une nouvelle fois la principale arme offensive, en l'absence de Neymar et Cavani. De son côté, Montpellier s'attend à souffrir face à l'efficacité parisienne sur ce match en retard. Les hommes de Der Zakarian restent sur 5 matchs nuls lors des 6 dernières journées et se contenteraient bien d'un résultat similaire au Parc (où le PSG a remporté tous ses matchs en L1). Le week-end dernier, les Montpelliérains ont contenu les assauts des Lillois et ont confirmé qu'ils possédaient bien la 2e meilleure défense du championnat derrière le PSG. Pour cette rencontre, nous voyons le PSG faire le job à domicile en se heurtant longtemps à la défense montpelliéraine.