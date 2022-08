Pronostic PSG Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG pour une nouvelle démonstration face à Montpellier

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG Montpellier :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme souvent au mois d'août, les supporters du PSG ont envie de s'enflammer à la vue de leur équipe qui commence, une nouvelle fois, la saison sur les chapeaux de roue. Il faut dire que le collectif parisien est impressionnant en cette période estivale et il n'a jamais semblé aussi bien huilé en ces premières journées que lors des deux saisons dernières. Avec l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc, les champions de France semblent avoir retrouvé un allant qui leur faisait défaut les années précédentes et ils ont réalisé deux excellentes prestations lors de leurs deux premières sorties officielles de la saison. Très faciles contre Nantes (4-1) lors du Trophée des Champions, ils n'ont laissé aucune chance samedi dernier à Clermont (0-5) et ce malgré l'absence du meilleur buteur et passeur de la dernière saison, Kylian Mbappé. Annoncé de retour ce week-end, le gamin de Bondy devrait retrouver une place dans le 11 de départ et il sera sans doute désireux de briller devant son public. D'autant que ses copains Neymar et Messi ont déjà attiré la lumière sur eux ces dernières semaines.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Montpellier n'arrive pas forcément avec le plein de confiance pour ce qui pourrait être une longue soirée du côté de la capitale. Loin d'être tonitruant lors de sa préparation estivale, le MHSC a perdu l'ensemble de ses matchs amicaux dont les derniers face à Clermont (0-2), Toulouse (4-5) et Crystal Palace (4-2), des formations loin d'être du même calibre que celui du PSG. Et même s'ils ont pu remporter à l'arrachée leur match d'ouverture face à Troyes (3-2) la semaine dernière, les joueurs de la Paillade n'ont pas fait grosse impression. Ayant concédé 2 buts face aux Troyens, les Héraultais ne semblent pas en mesure de pouvoir rivaliser avec des Franciliens en quête d'une belle victoire devant leurs supporters samedi soir.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !