Pronostic PSG Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG hausse le ton face à Montpellier

Dominé par Lille l'an passé en Ligue 1, le PSG est lancé dans la reconquête de son titre. Le club de la capitale a réalisé un mercato monumental avec les signatures de Donnaruma, Hakimi, Mendes, Ramos, Wijnaldum ou Messi. Les attentes sont donc fortes autour du club parisien et la pression s'amplifie sur Mauricio Pochettino qui doit permettre à tous ses joueurs de cohabiter ensemble tout en gardant l'équilibre de l'équipe. La première du trio offensif Neymar-Mbappé-Messi en Ligue des Champions à Bruges (1-1) avait rappelé que l'amas de stars ne permet pas forcément de remporter un match. Les réajustements tactiques opérés par le technicien argentin face à Lyon ont montré des signes d'amélioration (victoire 2-1). Cependant, pour rivaliser avec les grosses écuries européennes, comme City qui se présente la semaine prochaine, Paris va devoir hausser le ton. En ligue 1 sans se montrer transcendant, le club de la capitale fait le taf et a remporté ses 7 premiers matchs, parfois de justesse comme face à Lyon et Metz cette semaine (victoire également 2-1 à Saint-Symphirien), avec à chaque fois des buts décisifs au bout du temps additionnel. Ce week-end pour la réception de Montpellier, Paris va vouloir prendre confiance avant d'affronter City. De son côté, Montpellier a connu beaucoup de changements cet été mais se montre toujours compétitif. En effet, le MHSC occupe la 10place du classement avec 3 points de retard sur le troisième. Arrivé pour compenser le départ du duo Laborde – Delort, Valère Germain effectue une très bonne entame avec 3 buts inscrits en 3 matchs. L'ancien Marseillais a une nouvelle fois été décisif lors de la réception de Bordeaux (3-3) avec un doublé à la clé. La formation héraultaise s'attend à un déplacement compliqué dans la capitale face à une formation qui a réalisé un sans-faute. En Ligue 1, Montpellier est l'équipe qui offre les rencontres les plus spectaculaires (28 buts en 7 matchs), juste devant le PSG (27). Pour cette opposition, le PSG devrait poursuivre son parcours sans-faute en dominant Montpellier dans un match avec plus de 3 buts au vu des potentiels offensifs des deux équipes. Sans doute encore titulaire avant de retrouver le banc en C1 pour le retour attendu de Verratti, Icardi pourrait se démarquer.