Pronostic PSG Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Réaction obligatoire pour le PSG face à Monaco !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce PSG - Monaco chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir concédé le nul à domicile contre Strasbourg (2-2), le PSG a perdu à 2 reprises en déplacement. Dimanche, d’abord, à Lille (5-1) puis à Nantes mercredi (3-2). Mais pour ces rencontres, Thomas Tuchel ne disposait que d’un effectif particulièrement amoindri avec les blessures ou les suspensions de plusieurs titulaires, surtout à Nantes où 9 de ses cadres étaient sur le flanc. Après avoir été préservé cette semaine, Kylian Mbappé devrait faire son retour sur la pelouse du Parc des Princes et animera l’attaque parisienne. Il pourrait enfin retrouver ses compères d’attaque Cavani et Neymar, tous deux blessés depuis des mois, mais qui sont espérés ce dimanche. Verratti, suspendu contre Nantes, fera lui aussi son retour pour ce match. C’est donc une équipe bien différente et revancharde qui jouera dimanche contre une équipe de Monaco loin de son standing des dernières saison.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, l’ASM n’est que 16du classement et peine à remonter rapidement au classement malgré un recrutement hivernal ambitieux. Les joueurs de la Principauté n’arrivent pas enchaîner les succès et n’ont remporté qu’un seul de leurs 5 derniers matches. Vainqueurs surprise de Lille (0-1), les Monégasque ont été ensuite battus sur leur pelouse par la lanterne rouge caennaise (0-1). Ils ont à peine réagi contre un autre relégable, Guingamp (1-1) en arrachant un match nul inespéré en fin de match et ont été tenus en échec par Reims au Louis II la semaine dernière (0-0). Contre un Paris revanchard censé retrouver de nombreux cadres, les Monégasques pourraient s’incliner largement.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Monaco encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !