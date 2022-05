Pronostic PSG Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG finit bien face à Metz

Le Paris Saint-Germain a récupéré le titre de champion de France en dominant la Ligue 1 cette saison. Le club de la capitale n'a pas toujours été rayonnant mais a largement dominé ses rivaux puisqu'il possède 15 points d'avance sur Monaco, 2. Les protégés de Mauricio Pochettino sont invaincus lors des 8 dernières journées mais ont connu quelques résultats surprenants en concédant le nul à domicile contre le Racing Club de Lens (1-1) et surtout face à Troyes (2-2) lors de la dernière réception. Les Parisiens avaient pourtant pris un avantage de deux buts mais ont manqué de concentration, ce qui a permis aux Troyens de revenir. Le week-end dernier, le club parisien a relancé la machine à victoires en disposant tranquillement de Montpellier (0-4). Lionel Messi s'est signalé avec un doublé, servi à chaque fois par Kylian Mbappé. L'international français a lui aussi inscrit un but qui lui permet d'être en tête du classement des buteurs. Le Bondynois est cependant sous la pression de Ben Yedder, qui a inscrit un triplé la semaine passée. Elu logiquement meilleur joueur de la Ligue 1, l'ancien joueur de l'AS Monaco tient à remporter les titres honorifiques de meilleur buteur et de meilleur passeur du championnat. Cette confrontation face à Metz réussit habituellement aux Parisiens qui ont remporté les 12 derniers duels, toutes compétitions confondues. Pour affronter Metz, Paris récupère Neymar qui a purgé son match de suspension. En face, le FC Metz semblait se diriger tout droit vers la Ligue 2. Les Grenats se sont réveillés tardivement et viennent de s'imposer coup sur coup face à Lyon (3-2) et contre Angers (1-0). Ces 6 points pris permettent aux Lorrains de dépasser l'AS Saint Etienne et d'occuper la place de barragiste. Ce week-end, les Messins seraient assurés de cette place si l'ASSE perd à Nantes, ou si les Grenats réalisent au moins un résultat semblable à celui des Verts. Le FC Metz a repris espoir grâce à deux succès à domicile mais ne connait pas la même réussite loin de ses bases (1 point pris seulement sur ses 5 derniers déplacements). L'homme fort de cette fin de saison est l'attaquant camerounais Lamkel Zé, auteur de 3 buts dont deux lors des deux derniers succès. Cette dernière rencontre de la saison du PSG pourrait aussi être celle de Mbappé, toujours annoncé proche du Real Madrid. Le Bondynois va vouloir briller pour aider son équipe à s'imposer et Paris devrait prendre le meilleur sur une équipe messine qui aura un œil attentif au résultat de l'ASSE.