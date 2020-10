Pronostic PSG Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions + 100€ offerts SANS CONDITION !

100€ SANS CONDITION pour parier sereinement sur ce PSG – Manchester United

Paris, un statut à confirmer

Manchester United en quête de régularité

Des absents et des retours au PSG

Les compos probables :

Un PSG revanchard !

Après des années d'attente, le PSG a enfin dépassé le cap des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Tuchel sont même passés tout près de la victoire puisqu’ils se sont inclinés en finale face au Bayern (1-0). Les Parisiens s'installent encore davantage parmi les grands favoris pour le titre européen. Pour la reprise de la Ligue 1, le club francilien a dû faire face à de nombreuses absences et a perdu ses deux premières rencontres face à Lens et Marseille. Le PSG s’est ensuite repris avec 5 victoires consécutives. Cette bonne série a replacé les partenaires de Marquinhos en deuxième position avec seulement deux points de retard sur le leader lillois. En ouverture de la 7journée, Paris est allé s’imposer aux Costières face à Nîmes (0-4) avec notamment un doublé de Mbappé et malgré des absents. Ce match a marqué les débuts de Rafinha avec le club parisien. L’ancien Barcelonais s’est montré disponible et devrait apporter son aisance technique au milieu de terrain et sa polyvalence au PSG. L’autre recrue majeure, le portugais Danilo Pereira, absent dans le Gard, pourrait être disponible pour le choc face à Manchester United.De son côté, Manchester United doit sa participation à cette Ligue des Champions à son excellente phase retour de Premier League la saison passée. Lesont comblé un déficit de 12 points par rapport à Leicester pour terminer dans le Top 4. Emmené par un excellent Bruno Fernandes et un trio offensif Martial-Greenwood-Rashford en feu, Man U a réalisé d’excellentes prestations. Au niveau européen, les partenaires de Paul Pogba ont atteint la demi-finale d’Europa League, sorti par le futur vainqueur, le FC Séville. Pour ce nouvel exercice, le début de championnat des lancuniens a été décevant, marqué par deux grosses défaites à Old Trafford : face à Crystal Palace (1-3) et surtout lors de l’humiliation face à Tottenham (1-6). Grâce à son succès tardif obtenu à Newcastle ce week-end (1-4), Ole Gunnar Solskjaer a certainement sauvé sa place sur le banc, qui était fortement menacée en cas de contre-performance à St James Park.Comme depuis le début de saison, le PSG devrait connaitre plusieurs absences pour cette affiche face à Manchester United. Plusieurs éléments sont d’ores et déjà forfaits comme Icardi, Kehrer, Bernat et le dernier en date, Paredes, blessé face aux Nîmois. A ces absences s’ajoutent des incertitudes concernant Verratti et Marquinhos, revenus blessés de sélection. Thomas Tuchel devrait en revanche pouvoir compter sur Neymar (préservé contre Nîmes) et ses nouvelles recrues Rafinha et Kean, qui ont fait leurs débuts le week-end dernier, mais aussi sur Kurzawa qui purge une longue suspension en L1. De plus, le coach allemand peut s’appuyer sur un Mbappé en forme, double buteur à Nîmes et auteur du but victorieux en Croatie avec les Bleus. Chez les Anglais, peu d’absents. L’ancien attaquant parisien Cavani, de retour à l'entraînement, devrait faire sa première dans le groupe. Préservé contre Newcastle, Paul Pogba devrait retrouver une place de titulaire dans l’entrejeu mancunien. Son compère de sélection, Anthony Martial était quant à lui suspendu samedi, et prétend à une place dans le XI.Navas – Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa – Di Maria, Gueye, Verratti (ou Danilo), Neymar – Mbappé, Kean.De Gea – Wan-bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw – Pogba, Matic – Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford - MartialHumilié par une jeune équipe de Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions 2018-2019, le PSG sera sans doute désireux de prendre sa revanche. La bande à Tuchel a pris une autre envergure en atteignant la finale de la dernière Ligue des Champions et est repassé en mode rouleau compresseur depuis sa belle victoire 3-0 à Nice. Cette opposition s’annonce intéressante face à une formation de Manchester joueuse dont les 6 premiers matchs de la saison toutes compétitions confondues ont vu des buts des deux côtés. A domicile, le PSG devrait s’imposer dans une rencontre ouverte et lancer idéalement cette nouvelle campagne de Ligue des Champions.Retrouvez le Pronostic PSG Manchester United encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs