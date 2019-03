Pronostic PSG Manchester United : 20€ offerts totalement GRATUITS & 290€ à gagner

Dernières heures pour récupérer 20€ gratuits chez Winamax sans avoir à sortir votre CB. De quoi parier sur l'énorme PSG - Manchester de ce mercredi soir

Exclu : 20€ gratuits pour parier sur PSG – Manchester United

ATTENTION :

Winamax recommande d'envoyer les documents directement en ligne sur son site pour un traitement plus rapide de la demande : 1 jour maximum à compter de l'envoi

Comment profiter de 20€ + 100€ ?

Nos paris sur PSG – Manchester United

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

retirer ce remboursement direct sur votre compte bancaire

Paris finit le travail au Parc des Princes

United veut y croire

United décimé, Paris comme à l’aller

Les compo probables :

Paris devrait prendre son quart

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'au jeudi 7 mars minuit, Winamax vous offresi vous n'avez encore jamais eu de compte chez Winamax :- vous avez 20€ par terre pour miser.- elle est cumulable avec le bonus traditionnel de 100€ en CASH.- Ce pari gratuit de 20€ vous sera crédité une fois que vous aurez envoyé une photocopie de vos papiers d'identité et de votre RIB, et que vos documents auront été validés.- Vous devez faire une sélection de paris (un ou plusieurs) pour voir apparaître vos 10€ disponibles.1.vous offrepour tester gratuitement son site jusqu'à jeudi minuit seulement.2. Et Winamax vous autorise également à: unsi vous déposez !On vous propose donc une très grosse cote pour utiliser votre pari gratuit de 20€ (seuls les gains nets de votre pari vous seront crédités), et 3 autres pronos si vous souhaitez déposer et utiliser votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH., coté à 10- Vous misez sans pression vos 20€ offerts par Winamax- Si le pari passe, vous transformez vos 20€ en- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH en déposant- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvez même- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH en déposant- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvez même- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH en déposant- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvez même- Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH en déposant- Misez vos 100€, gagnezou soyez intégralement remboursé en CASH- Vous pouvez mêmePromis à l’enfer dans le Théâtre des Rêves, le PSG a livré une prestation convaincante et pleine de mai$itrise. Les hommes de Tuchel ont dans un premier temps su contenir les offensives des Red Devils en muselant notamment Paul Pogba, rampe de lancement d’United. Ensuite, les Parisiens ont fait valoir leur talent offensif avec Di Maria et Mbappé. Sous pression avec les absences de Neymar et Cavani, Paris a réagi en équipe et a livré l'une de ses meilleures performances collectives des dernières saisons sur la scène européenne. Le PSG a réalisé un exploit puisque c’est la première fois qu’une équipe française venait s’imposer à Old Trafford. Sur leur lancée, les Franciliens ont remporté leurs 5 rencontres suivantes en inscrivant 14 buts pour seulement 2 buts encaissés.La victoire de Paris àa mis fin à la superbe série de 11 matchs sans défaite de Man U. Ce revers laissait présager d’un retour des Red Devils dans leur travers, mais les victoires à Stamford Bridge et le nul obtenu à Old Trafford contre Liverpool prouvent que le club mancunien a de la ressource. Cela montre aussi que Manchester United est tombé contre un PSG plus fort que lui à l’aller. Dominés dans le combat à l'aller, les Red Devils vont tenter de jouer le coup à fond pour faire trembler le PSG, mais cela sera évidemment tr_s compliqué au Parc.Le PSG devrait se présenter avec un groupe quasi similaire à celui du match aller avec Meunier de retour et peut être Cavani sur le banc (Neymar étant quant à lui toujours absent=. Tuchel compte sur un Mbappé dans une forme éblouissante et sur un Di Maria, qui à l’image de la saison dernière réussit, une excellente deuxième partie d'exercice. Le coach allemand articule son équipe autour de Marquinhos et Verratti qui ont permis à Paris de remporter la fameuse bataille du milieu à Old Trafford. De son côté, United arrive à Paris handicapé par de nombreuses absences. Pogba est suspendu. Quant à Mata, Herrera, Matic, Lingard et Sanchez, ils sont tous blessés. Anthony Martial est quant à lui incertain. Si offensivement, Solskjaer a toujours des solutions avec Rashford et Lukaku, le milieu McTominay-Pereira devrait souffrir face aux Parisiens.: Buffon – Kehrer, Thiago Silva, Kimbempe, Bernat – Marquinhos, Verratti – Alves, Draxler, Di Maria - Mbappé: De Gea – Young, Lindelöf, Smalling, Shaw – McTominay, Fred, Pereira, Dalot – Rashford, Lukaku.Dominateurs à l’aller, les Parisiens veulent confirmer les dernières prestations effectuées en Ligue des Champions. Le PSG semble avoir franchi un cap dans l’engagement et l’esprit collectif nécessaires pour réussir en Europe. Au Parc des Princes, les Franciliens réalisent souvent de solides prestations avec plusieurs buts. Tuchel compte évidemment sur la vitesse de Mbappé pour mettre à mal la lourde défense des Red Devils. United, de son côté, compte sur un coup d’éclat de Rashford ou Lukaku. Paris se doit de faire le job et de confirmer l’excellente performance d’Old Trafford, et cela face à un United handicapé par de nombreuses absences.Retrouvez le Pronostic PSG Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !