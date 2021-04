Pronostic PSG Manchester City : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue des champions

Deux Bonus EXCLU pour PSG – Manchester City !

Le PSG monte en puissance

Un Manchester City ambitieux

City au complet, Paris retrouve Marquinhos

Les compo probables :

Paris prend une option

Pour la deuxième année consécutive, le club parisien intègre le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions et confirme son installation dans le ghota européen. Lors de ces rencontres, les Parisiens ont fait preuve d’un formidable état d’esprit qui leur a souvent manqué dans les grands rendez-vous des exercices précédents. La double confrontation face aux Allemands (3-3 en cumulé) a permis de voir une formation parisienne solidaire, combative mais aussi opportuniste avec le talent de Neymar et Mbappé. Les deux stars parisiennes se sont mises en évidence lors des dernières semaines avec plusieurs buts décisifs pour l’international français tandis que le Brésilien a été précieux lors des 2 matchs face aux Munichois. En Ligue 1, le PSG est toujours dans le coup pour le titre, ayant remporté un troisième match consécutif face à Metz (1-3) samedi. Ajoutons que le club de la capitale s’est récemment qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en atomisant le SCO d’Angers (5-0).Depuis le rachat du club par une fortune des Emirats arabes Unis, Manchester City a fait de la Ligue des Champions une priorité. Pour atteindre cet objectif, le club anglais a fait venir Pep Guardiola en 2016. Depuis sa prise en main par le technicien catalan, City s’est souvent arrêté en quart de finale de la C1, comme lors des deux dernières saisons face à Lyon ou Tottenham. Cette année, le club mancunien semble avoir passé un palier et devrait selon toute logique remporter un nouveau titre de champion en Angleterre puisqu’ils comptent 10 points d’avance sur United avec 5 matchs à disputer. Le week-end dernier, les Citizens se sont imposés pour la 4année consécutive en Carabao Cup en dominant logiquement Tottenham (1-0). Dans une rencontre largement dominée, la bande à Guardiola a dû son salut au français Aymeric Laporte, buteur de la tête sur coup-franc de l’inévitable Kevin de Bruyne. Il faut cependant noter que dernièrement, City a connu plus de difficultés, se qualifiant difficilement en 1/4 de C1 face à Dortmund (4-2), s'inclinant face à Leeds en championnat (1-2) ou se faisant éliminer de FA Cup par Chelsea (1-0) il y a 10 jours.Pour ce déplacement au Parc des Princes, Pep Guardiola devrait pouvoir compter sur un effectif au complet puisque Kevin de Bruyne a effectué son retour en finale de la Carabao Cup. Le coach espagnol peut compter sur un KDB éblouissant tandis que le jeune Phil Foden a fait étalage de tout son potentiel cette saison. De son côté, Mauricio Pochettino a récupéré des éléments importants ces derniers jours, puisque Verratti ou Icardi ont réintégré l’équipe, tandis que son habituel capitaine Marquinhos fera son retour mercredi. Pour une affiche de cette envergure, Paris compte sur un Mbappé et un Neymar au sommet de leur art comme lors des tours précédents.De plus, Pochettino: Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Silva (ou Jesus), Foden.Fort de son expérience de la saison dernière et de ses performances face au FC Barcelone et contre le Bayern Munich, le PSG tentera de faire une nouvelle fois la différence dès le match aller. La physionomie de cette rencontre devrait être assez semblable puisque City domine souvent largement la possession, ce qui lui permet de se créer beaucoup d'opportunités. Mais on l'avait vu face à Dortmund, la possession mancunienne est parfois stérile et si le PSG est aussi efficace que face au Barça ou au Bayern à l'aller, il pourra gagner cette rencontre. Le club francilien devrait s'appuyer sur la vitesse d'un Mbappé et du génie d'un Neymar pour contre-attaquer et faire des différences dans l'arrière-garde mancunienne. A Paris de garder le même état d'esprit que lors de sa double confrontation face au Bayern pour contenir les offensives mancuniennes et de montrer réaliste.