Pronostic PSG Maccabi Haïfa : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Nos paris sur PSG Maccabi

Le PSG a rebondi

Un Maccabi Haïfa loin d'être ridicule

Le PSG récupère certains hommes

Les compo probables :

Une victoire parisienne pour la qualif

Après une série de matchs compliqués dont 3 nuls consécutifs face à Reims (0-0) en Ligue 1 et Benfica dans cette Ligue des Champions (1-1 à l'aller comme au retour), le PSG a retrouvé quelques couleurs. Même si le Clasico a été entaché de quelques décisions arbitrales discutables, il fallait pouvoir le gagner et les Parisiens l'ont fait. Vendredi, le PSG a dominé Ajaccio en Corse sans Neymar, mais avec un très bon Mbappé (0-3). Cette victoire, combinée avec les autres résultats du week-end, a permis aux Parisiens de prendre 5 points d'avance en tête de la Ligue 1. Les Parisiens sont également leaders de cette poule de Ligue des Champions avec 8 points.Champion d'Israël en titre, le Maccabi Haïfa est dernier de ce groupe de C1 mais n'a pas à rougir. En effet, les coéquipiers de Frantzdy Pierrot ont battu à domicile la Juve lors de la dernière journée (2-0), ce qui leur permet d'être à égalité de points avec la Vieille Dame. En dehors de cette rencontre, le Maccabi a perdu ses 3 autres matchs dont l'aller face au PSG. Malgré un score assez important (3-1 pour les Parisiens), les Israéliens avaient fait douter leurs adversaires, notamment en ouvrant le score. En championnat, le Maccabi Haïfa est leader (avec 2 points d'avance mais 1 match de plus joué que le Maccabi Tel-Aviv) et reste sur 2 victoires consécutives arrachées dans les dernières minutes.Par rapport à vendredi face à Ajaccio, le PSG va récupérer Neymar, de retour de suspension. Du côté des blessés, Kimpembe sera prêt, Nuno Mendes peut-être. En revanche, blessé plus récemment, Danilo va passer son tour, tout comme Verratti qui est suspendu.: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Mukiele - Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Bernat - Messi, Mbappé, Neymar.: Cohen - Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud - Mohamed, Lavi, Chery - Atzili, Pierrot, David.Avec 8 points, le PSG est à égalité avec Benfica, et compte 5 points d'avance sur le duo Juve-Maccabi. En s'imposant ce mardi soir, les Parisiens seraient qualifiés pour les 8de finale. Le Maccabi Haïfa est une équipe qui prend beaucoup de buts à l'extérieur, même en championnat (11 buts encaissés sur ses 5 derniers matchs toutes compétitions confondues). Mbappé (12 buts), Neymar (12 buts) et Messi (8 buts) devraient s'en donner à cœur joie.Retrouvez le Pronostic PSG Maccabi Haïfa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !