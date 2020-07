Pronostic PSG Lyon : Analyse, prono et cotes de la finale de la Coupe de la Ligue

Le PSG soulève la dernière Coupe de la Ligue face à Lyon

Ce vendredi, le PSG et l'Olympique Lyonnais se disputent la dernière finale de la Coupe de la Ligue dans un choc intéressant. Les Parisiens sont les détenteurs du record de nombre de Coupes de la Ligue avec 8 trophées. Victorieux de 2014 à 2018, le club francilien s'était incliné en quart de finale contre Guingamp l'an passé. Cette saison, les hommes de Tuchel se sont facilement qualifiés en dominant successivement Le Mans (1-4), Saint Etienne (6-1) et Reims (0-3). Décevants en Coupe l'an passé, les Parisiens veulent réussir le triplé cette saison. Champion de France depuis l'arrêt des compétitions, le PSG s'est également imposé en Coupe de France la semaine passée face à l'AS Saint Etienne (1-0). Sans être brillants, les Parisiens ont fait la différence sur un but de Neymar. Ce match a été marqué par la blessure de Kylian Mbappé, absent 3 semaines. Cette saison, le PSG a affronté Lyon à 3 reprises pour 3 succès, en Ligue 1 (0-1, 4-2) et en Coupe de France (1-5).

Les Lyonnais vont vivre une semaine chargée avec la finale de la Coupe de la Ligue et le huitième de finale retour face à la Juventus. Septième de Ligue 1 au moment où les compétitions se sont arrêtées, l'OL ne participera pas aux Coupes d'Europe l'an prochain à moins de s'imposer ce vendredi ou en Ligue des Champions. Les hommes de Rudi Garcia ont livré plusieurs prestations amicales pour préparer ce choc face au PSG. Les Lyonnais ont quasiment fait un sans-faute avec des victoires sur Nice, le Celtic, la Gantoise et Anvers, pour une défaite face aux Rangers. L'arrêt des compétitions a permis à Garcia de retrouver des éléments clés comme Depay et Reine-Adélaïde. Pour se qualifier, les Rhodaniens ont dominé Toulouse, Brest et Lille. Pour cette finale, le PSG devrait prendre le meilleur sur Lyon et finir avec un 9e sacre en Coupe de la Ligue.