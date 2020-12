Pronostic PSG Lyon : Analyse, prono et cotes de l'affiche de Ligue 1 + 150€ offerts

Ce PSG - Lyon revêt une importance capitale dans cette première partie de saison. Pour parier sur l'affiche de la 14e journée, ZEbet vous file 150€ de bonus à l'inscription, soit l'un des plus gros montants offerts actuellement par les sites de paris sportifs

2

Nos paris sur OL - PSG

Le PSG fait le boulot quand il faut

Lyon va également mieux

Deux équipes quasiment au complet

Les compos probables :

Le PSG s'impose encore face à l'OL

Finaliste de la dernière Ligue des champions terminée très tard cet été, le PSG a eu logiquement beaucoup de mal à reprendre la compétition. Avec une préparation tronquée, voire inexistante, le club francilien a inquiété en début de saison. Mais même sans briller, le PSG a fait le boulot récemment, s'imposant par exemple à La Mosson (1-3) où il n'est jamais simple de jouer Montpellier et dans ses 3 derniers matchs de C1 (1-0 contre Leipzig, 1-3 à Manchester United, et 5-1 contre Istanbul en milieu de semaine). Autres bonnes nouvelles pour le PSG, son duo Neymar-Mbappé est très en forme, le Brésilien retrouvant son statut de leader dans les matchs importants, et le Français ayant enfin redébloqué son compteur en Ligue des champions.Demi-finaliste du Final 8, l'OL a également connu une période compliquée en début de saison. Mais une fois le mercato terminé (avec des velléités de départ annihilés notamment chez Depay et Aouar), Lyon a retrouvé des joueurs concernés et des résultats. Sur une série de 4 victoires consécutives, les Lyonnais se sont imposés face à Saint-Etienne (2-1), Angers (4-1), Reims (3-0) et Metz (1-3) la semaine dernière. L'OL n'a revanche pas profité face aux gros de son avantage de ne pas jouer l'Europe, faisant match nul à chaque fois (1-1) contre l'OM et Lille.Le PSG sera a priori encore privé de Bernat, Icardi et Sarabia, mais seul le premier cité est titulaire indiscutable et l'infirmerie parisienne s'est tout de même bien vidée. Côté lyonnais, on devrait seulement être privé de Chergui, suspendu après son carton rouge sévère de la semaine passée. Thiago Mendes revient lui de suspension.Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Bakker - Paredes, Danilo, Verratti - Mbappé, Neymar.Lopes - De Sciglio, Marcelo, Denayer, Bard - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi.Si l'OL est très bien revenu dans cette Ligue 1, il n'a pas encore su battre un club européen cette saison et le PSG arrive à accélérer quand il le faut depuis le début de cet exercice. Avec la réception de Lyon qui n'est qu'à 2 points derrière, le club francilien va devoir marquer son territoire. Alors que les Rhodaniens parvenaient ponctuellement à faire tomber les Parisiens ces dernières années, le PSG n'a pas tremblé sur ses 4 duels de la saison passée (2 victoires en L1, une en Coupe de France et une en finale de Coupe de la Ligue aux tirs au buts). Comme lors des 7 derniers PSG - Lyon joués au Parc, les hommes de la capitale devraient faire le boulot face à celle des Gaules.