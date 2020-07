Pronostic PSG Lyon : Analyse, cotes et 150€ offerts sur la finale de la Coupe de la Ligue

150€ offerts pour parier sur PSG – OL

Plus simple, ce nouveau bonus de 150€ se décompose en 2 parties :

Nos paris sur ce match

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Le PSG pour un sans-faute sur la scène nationale

L'OL va tenter de créer l'exploit

Mbappe sur le flanc, Depay de retour

Les compos probables :

Un nouveau titre dans la douleur pour le PSG

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Site préféré d’Omar da Fonseca,offre unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !L’arrêt du championnat a permis au Paris Saint Germain de remporter, un peu plus tôt que prévu, un nouveau titre de champion de France. Avec une avance de 12 points sur leur dauphin, l'OM, les hommes de la capitale ont une nouvelle fois démontré leur suprématie sur la scène nationale. La semaine dernière, ils ont remporté la Coupe de France face à de vaillants Verts, qui ont perdu leur capitaine Loïc Perrin trop rapidement (31e). Cette courte victoire laisse songeuse mais les hommes de Thomas Tuchel semblent avoir une marge importante sur leurs rivaux.Contrairement au PSG, l'Olympique Lyonnais n’a toujours pas disputé le moindre match officiel depuis le début du confinement en France. Malmené en championnat et non qualifié pour les compétitions européennes, Lyon entend profiter des Coupes pour sauver sa saison. Après deux victoires sur Brest et Toulouse, les Gones ont battu Lille au tir aux buts pour se hisser en finale de cette Coupe de la Ligue. Mais le plus gros exploit de Lyon cette saison reste cette victoire contre la Juventus de Turin (1-0) dans le Groupama Stadium lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.La blessure de Kylian Mbappe risque de faire mal au Paris Saint Germain pour cette rencontre. Face à l’AS Saint Etienne, c’est le natif de Bondy qui était le plus remuant de son équipe et qui avait provoqué l’unique but du match grâce à un déboulé sur le côté droit de la défense stéphanoise. Énervés par l'agressivité affichée par les Verts, les Parisiens ne voulaient visiblement pas se blesser avant de disputer la Ligue des Champions en août.En face, le groupe lyonnais sera au grand complet avant de défier le Paris Saint Germain. Gravement blessé en cours de saison, Memphis Depay va prendre part aux festivités ce week-end. Un renfort de poids pour son compère d'attaque, Dembele. En plus de porter fièrement le brassard de capitaine (parmi tant d’autres), l'ancien Red Devil est l’élément le plus remuant du dispositif de Rudy Garcia. Mbappe (18 buts) et Dembele (16), étaient les deux meilleurs gâchettes de leur équipe en championnat.Navas - Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bakker – Di Maria, Gueye, Verratti – Neymar, Icardi, SarabiaLopes - Denayer, Mercelo, Marçal, Dubois - Mendes, Guimaraes, Aouar, - Cornet, Dembele, DepayAprès cette rencontre contre l’AS Saint-Étienne, on peut logiquement s’inquiéter pour le Paris Saint Germain qui utilise ces finales de coupe nationale comme des matchs de préparation en vue de la Ligue des Champions, véritable objectif du club. Néanmoins, l'OL n’apporte pas plus de garanties que le champion de France. Malgré l'absence de Mbappé, les hommes de Thomas Tuchel ont les arguments pour remporter cette Coupe de la Ligue qui leur a échappé l'an passé. A l'image du match contre Saint-Etienne, ils pourraient en revanche s'imposer sur un petit score avant de se concentrer exclusivement sur le Final 8 de la Ligue des Champions.