Pronostic PSG Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG – Lorient à sens unique

Dans le cadre de la 15journée de Ligue 1, le PSG reçoit Lorient au Parc des Princes. Sur le papier, cette rencontre s'annonce déséquilibrée entre une formation parisienne qui amasse les titres sur le plan national et de l'autre des Merlus tout justes de retour dans l'élite. Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG subit dans ce début de saison un contrecoup physique. Les hommes de Tuchel se sont difficilement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où ils retrouveront le FC Barcelone. En Ligue 1, les Parisiens occupent seulement la 3place du classement avec 1 point de retard sur le duo de leaders, Lille et Lyon. Le PSG a perdu plusieurs rencontres importantes cette saison au Parc, notamment face à l'OM et le week-end dernier face à l'Olympique Lyonnais. Lors du revers face aux Rhodaniens, les Parisiens ont également perdu Neymar, blessé par un Lyonnais. En revanche, face aux équipes de la deuxième partie de tableau, le PSG fait en revanche largement le travail. Lorient occupe actuellement la 17place de L1 avec le même nombre de points que Nîmes, premier relégable. Les Lorientais sont cependant sortis de la zone rouge à la faveur de leur succès sur les Crocos le week-end dernier (3-0). Avant ce match, les promus s'étaient inclinés sur leurs 4 précédents matchs. Le club breton présente le pire bilan de Ligue 1 en déplacement, et a surtout encaissé 15 buts depuis le début de ce nouvel exercice loin de ses bases. En galère offensivement, les Lorientais n'ont marqué que 3 buts lors de leurs 7 dernières rencontres et c'était sur un même match contre Nîmes. A quelques jours d'un déplacement important à Lille, Paris veut se relancer face à des Lorientais qui luttent pour leur maintien.