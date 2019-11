Pronostic PSG Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG retrouve de l’allant face à Lille !

La 14journée de Ligue 1 débute par le choc opposant le champion en titre, le Paris Saint-Germain, à son dauphin de la saison dernière, le LOSC. Le club de la capitale occupe actuellement la première place avec 8 points d’avance sur son poursuivant direct, l’Olympique de Marseille, et 11 sur Lille (5). Mardi, le PSG se déplace chez le Real mais le club est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et peut se concentrer pleinement sur la Ligue 1. Lors des derniers matchs, le club francilien a livré quelques prestations décevantes (défaite à Dijon, courtes victoires face à Bruges et Brest), mais a pu compter sur un exceptionnel Angel Di Maria et un Mauro Icardi plus efficace que jamais. Thomas Tuchel devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe conséquent, avec même le retour de Neymar.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lille a perdu de nombreux joueurs à l’intersaison et a été contraint de recruter. Les Nordistes ont réussi de très bons coups comme Benjamin André au milieu, mais leur plus belle trouvaille reste le buteur nigérian Osimhen, qui compte 7 réalisations. Les déceptions sont plutôt Jonathan Bamba ou Jonathan Ikoné qui n’arrivent pas à retrouver leur niveau de la saison passée. De plus, Lille connaît d’énormes difficultés en déplacement. Le club nordiste présente le 19bilan de L1 avec seulement 2 points pris en 6 déplacements. Pour ce choc, nous voyons le PSG frapper fort dans un match avec plus de deux buts face à des Lillois qui ont toujours marqué lors de leurs 5 derniers déplacerments.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !