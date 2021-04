Pronostic PSG Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG confirme face à Lille

Auteur d’une première partie de saison en dents de scie, le Paris Saint-Germain a certainement signé ses deux plus beaux succès depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, lors du huitième de finale aller au Camp Nou face au Barca (1-4) et lors de la dernière journée au Groupama Stadium face à Lyon (2-4). Lors de ces deux succès, Kylian Mbappé s’est montré déterminant en réussissant deux excellentes prestations. A l’image de son équipe, le natif de Bondy cherche de la constance dans ses performances. En effet, les Parisiens se sont montrés suffisants face à Nantes au Parc des Princes ou contre le Barca au retour, mais ont montré un bien meilleur visage à Lyon. De plus, pour cette rencontre importante pour le titre, Pochettino peut compter sur plusieurs retours puisque Neymar a disputé quelques minutes dans le Rhône, tandis qu’Icardi a retrouvé les terrains d’entraînement. Au rayon des incertitudes, Verratti, Florenzi et Kean sont revenus de sélection avec quelques pépins et sont incertains pour ce choc. Récemment, le club de la capitale a affronté le LOSC en huitième de finale de la Coupe de France avec au final une large victoire (3-0), malgré une prestation nordiste intéressante.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le LOSC n’est pas au mieux et reste sur plusieurs contre-performances. Eliminé par le PSG en Coupe de France (3-0), le club nordiste reste sur un revers surprenant à domicile en Ligue 1 face à Nîmes (1-2). De plus, les hommes de Galtier avaient été tout heureux d’avoir ramené un point de leur déplacement à Monaco (0-0) où Mike Maignan avait été magistral. Au rayon des bonnes nouvelles, Galtier a retrouvé Burak Yilmaz, blessé plusieurs semaines. L’international turc s’est distingué lors de la trêve internationale avec son pays en inscrivant un triplé contre les Pays Bas. Le club nordiste réussit peu au Parc des Princes où il reste sur 7 défaites consécutives. Pour retrouver trace d’un succès des Dogues en terre parisienne, il faut remonter à la saison 1995-1996. Rassuré par son match face à Lyon et déjà vainqueur du LOSC il y a quelques jours, le PSG va vouloir confirmer face à Lille pour prendre de l’avance en tête de la Ligue 1.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic PSG Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !