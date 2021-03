Pronostic PSG Lille : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lille profite des déboires du PSG

Malgré sa qualification en quarts de finale de C1, le PSG a passé des derniers jours compliqués. Largement bousculés par le Barça au Parc malgré le match nul (1-1), les Parisiens ont confirmé leur fébrilité en s'inclinant au Parc dimanche soir face à Nantes qui était 19avant le coup d'envoi. La soirée a été particulièrement agitée pour l'effectif francilien qui a en plus appris les deux homejackings survenus respectivement chez Ángel Di María et chez la famille de Marquinhos. Clairement, le PSG n'arrive pas serein sur ce 8de finale de Coupe de France avancé face au leader de Ligue 1, Lille.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lille a bien tenu ce week-end sur la pelouse de Monaco (0-0) avec notamment un grand Maignan dans les cages. Aucun de ses adversaires directs pour le titre n'ayant gagné, le LOSC conserve pour l'instant la tête de la L1. Alors que Lille n'a pas perdu un match sur le plan national depuis le 7 janvier, le PSG s'est incliné 3 fois en Ligue 1 depuis 2 mois : contre Lorient, Monaco et donc Nantes ce week-end. Au match aller en championnat, les Lillois avaient tenu le 0-0 au Parc et ils pourraient bien profiter de tous les problèmes actuels du PSG, sportifs et extrasportifs, pour se qualifier pour les quarts de Coupe de France. La cote de la qualif lilloise est vraiment belle à tenter avec le premier pari remboursé en argent réel offert par PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !