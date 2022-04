Pronostic PSG Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

PSG – Lens : la victoire du titre pour Paris ?

Avec 15 points d’avance sur son premier poursuivant et 5 journées à disputer, le Paris Saint Germain pourrait officiellement devenir champion de France ce samedi lors de la réception du Racing Club de Lens. Les Parisiens ont assuré en milieu de semaine en s’imposant à Angers (0-3) avec des réalisations de Mbappé, Ramos et Marquinhos. Tranquille, le club de la capitale déplorait pourtant plusieurs absences puisque les Messi, Kimpembe, Herrera, Paredes, Verratti, Diallo, Draxler étaient tous blessés tandis que Neymar purgeait un match de suspension suite à une accumulation de cartons. Auteur d'un triplé face à Clermont et d'un but dans le Classico, le Brésilien sera donc de retour pour la réception des Sang et Or, ce qui ne devrait pas être le cas de la Pulga. Depuis son lourd revers concédé à Monaco, Paris a fait le taf en remportant ses matchs face à Lorient (4-1), Clermont (1-6) et contre Marseille dans le Classico (2-1). Pochettino peut compter sur un Kylian Mbappé, exceptionnel cette saison. Le champion du Monde français a au moins inscrit un but lors de 11 des 13 dernières rencontres qu’il a disputées. Logiquement, le bondynois domine le classement des buteurs devant Martin Terrier. Avec ses 22 buts et 14 passes décisives, Mbappé est impliqué quasiment sur la moitié des buts du PSG en Ligue 1. A voir s'il début encore samedi après avoir beaucoup enchaîné.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Racing Club de Lens avait connu une période délicate avec plusieurs revers. Les Nordistes ont redressé la barre et sont sur une excellente dynamique à l’orée de se déplacer au Parc des Princes. En effet, les Lensois ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs, dont 3 consécutivement. Victorieux de Nice il y a 2 semaines (3-0), du derby du Nord face à Lille le week-end dernier (1-2), le Racing a enchainé à Bollaert en milieu de semaine face à Montpellier (2-0) sur des réalisations de Costa et Ganago. Cette excellente dynamique permet à Lens de conserver l’espoir de terminer à une place qualificative pour une compétition européenne. En effet, les Sang et Or occupent la 7place avec seulement 3 points de retard sur la 3e place du classement. Intraitable à domicile en championnat (15 victoires pour un nul), Paris devrait s’imposer dans une rencontre qui devrait nous offrir plusieurs buts face à une formation lensoise joueuse.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(468€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(600€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !