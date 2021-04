Pronostic PSG Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

PSG - Lens : Paris se sort du piège lensois

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Lens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Engagé sur tous les tableaux, le PSG n’est pas en position favorable en Ligue 1 car il compte un point de retard sur le leader lillois, qui n’en finit pas d’impressionner en cette fin de saison. Avec seulement 4 rencontres à disputer, tout reste encore possible mais le club de la capitale se doit de faire un sans-faute alors que l’AS Monaco est également toujours dans le coup. Les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté leurs trois derniers matchs de championnat face à Strasbourg (1-4), l’AS St Etienne (3-2) et le FC Metz (1-3). Lors de ces 3 rencontres, Kylian Mbappé s’est montré exceptionnel, inscrivant 5 buts et portant son total à 25 réalisations depuis le départ de la saison. Dans cette dernière ligne droite, le coach argentin du PSG peut compter sur un effectif quasiment au complet, de bon augure au regard des échéances importantes du club parisien. En milieu de semaine, les Parisiens se sont inclinés en demi-finale aller de la C1 face à Manchester City (1-2) malgré une première mi-temps très solide.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Racing Club de Lens réalise une excellente saison et ne faiblit pas dans cette dernière ligne droite. Au contraire, les Lensois sont invaincus lors des 13 dernières journées de championnat. Cette très bonne série leur permet d’occuper la 5e place, qui est aussi, en attendant de connaître le vainqueur de la Coupe de France, la dernière qualificative pour une compétition européenne. En revanche, l’équipe dirigée par Franck Haise se trouve sous la menace de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais qui n’accusent qu’un et deux points de retard. Le week-end dernier, Lens s’est sorti du piège nîmois en s’imposant face aux Crocos (2-1), malgré une longue infériorité numérique. Lancé dans sa conquête d’un nouveau titre de champion, le PSG devra se défaire d’une belle équipe lensoise, sous peine de devoir quasiment adieu à son bien.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !