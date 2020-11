Pronostic PSG Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le PSG joue sans doute le match le plus important de son début de saison. Pour cette réception de Leipzig, on vous propose de profiter de 100€ offert sans condition sur votre 1er pari

Le PSG n’a pas le choix face à Leipzig

Leipzig est moins serein qu'en début de saison

Le PSG récupère du monde

Le PSG n’a pas le choix face à Leipzig

Après 3 journées dans ce groupe, le PSG s'est déjà incliné à deux reprises face à Manchester United au Parc des Princes (2-1) et lors du match aller à Leipzig (2-1), pour un seul succès chez l'Istanbul Basaksehir (0-2) grâce à un doublé de Moise Kean. Lors du match aller, le club francilien s'était déplacé en Allemagne avec plusieurs absences importantes puisque notamment Verratti, Neymar, Mbappé, Bernat et Icardi étaient tous blessés. Malgré ces indisponibilités, le PSG avait réalisé une excellente première mi-temps avec un but de Di Maria. Le trublion argentin avait en revanche manqué un penalty qui aurait pu donner deux buts d'avance à sa formation et peut-être plier le match. Ce tournant a certainement redonné confiance aux Allemands qui ont décroché ensuite une précieuse victoire (2-1). Ce match ressemble étrangement à celui disputé à Monaco, vendredi dernier. En effet, les hommes de Tuchel ont réalisé une première mi-temps de haute volée (2-0) et le score aurait même dû être plus large au tableau d'affichage. Les Parisiens ont ensuite signé une seconde période catastrophique pour finalement s'incliner sur le Rocher (2-3).

Pas hyper à l'aise au match aller malgré un PSG décimé, Leipzig n'est pas dans sa meilleure période après avoir signé un début de saison tonitruant. Troisième de Bundesliga la saison passée, le club occupe actuellement la 4place du championnat avec deux points de retard sur le Bayern. Battu lors des demi-finales du Final 8 de la Ligue des Champions par le PSG (3-0), Leipzig vient de faire un nul sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-1). Mis à part une victoire contre un Fribourg en grosses difficultés cette saison et le succès de l'aller, le club estampillé Red Bull a signé donc ce nul à Francfort, une défaite sur la pelouse de Gladbach (1-0) et un très large revers sur la pelouse de Manchester United (5-0). Leipzig reste donc sur 3 déplacements ratés.

Par rapport au match aller, Tuchel va pouvoir compter sur Mbappé et Neymar, de retour de blessure, et a priori sur Verratti, de retour dans le groupe. Icardi a également repris. En revanche, Kimpembe et Gueye seront suspendus.

Les compos probables :

Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Herrera, Danilo, Paredes - Di Maria, Mbappé, Neymar.

Gulacsi - Orban, Mukiele, Konaté - Dani Olmo, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Poulsen, Forsberg.

Le PSG se retrouve dans une situation similaire à celle vécue lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund la saison passée. Au pied du mur, les Parisiens avaient répondu présents et avaient alors lancé leur parcours jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Retrouvant ses stars Mbappé et Neymar, Paris pourrait s'imposer et se relancer dans ce groupe de Ligue des Champions où tout est possible puisque Leipzig, qui occupe la tête du groupe avec Manchester United, n'est qu'à 3 points devant. Au vu de la friabilité des deux défenses ces derniers temps, on devrait également voir les deux équipes marquer.