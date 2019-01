Pronostic PSG Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Paris veut prendre sa revanche sur Guingamp !

Leader incontesté en Ligue 1, le PSG a perdu seulement deux rencontres cette saison : face à Liverpool en Ligue des Champions et Guingamp en Coupe de la Ligue. Très performant à domicile, Paris avait été surpris par les Bretons en début d’année 2019. La formation de Thomas Tuchel sera donc forcément très motivée pour prendre sa revanche et effacer l’affront de cette défaite. A quelques semaines des 1/8de finale de la Ligue des Champions, les Franciliens doivent monter en régime et mettre le rouleau compresseur en marche. La semaine dernière, le PSG a été gêné une mi-temps à Amiens avant de faire largement la différence (0-3). Meilleure défense du championnat, Paris a encaissé seulement 3 buts à domicile.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Déçu après sa défaite face à Saint-Etienne le week-end dernier, l’En Avant s’est parfaitement repris dans le derby breton contre Rennes mercredi (2-1). Lanterne rouge du championnat, les Guingampais ne sont plus qu’à 4 points d’Amiens mais la mission s’annonce compliquée pour la plus mauvaise attaque de L1 en déplacement. Pour cette rencontre, nous voyons un Paris revanchard s’imposer sans encaisser de but. D'autant que pour les Parisiens, Draxler, Buffon et Neymar devraient être de retour et que Tuchel a annoncé qu'il mettrait la meilleure équipe possible.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Guingamp encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !