Pronostic PSG Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Choc des extrêmes en Coupe de la Ligue entre Paris et Guingamp

Pour leur premier match de l’année 2019, les Parisiens ont fait le job face à Pontivy (4-0). A l’image d’un Neymar très impliqué, le PSG veut frapper fort lors des 6 derniers mois. Les Parisiens retrouvent une compétition qui leur est chère, la Coupe de la Ligue. Vainqueur des 5 dernières éditions, le club parisien détient le record du nombre de titres dans la compétition (8). Au Parc des Princes, les Franciliens sont impressionnants cette saison et ont seulement concédé un nul face au Napoli. En Ligue 1 à domicile, le PSG a réalisé 6 "clean sheet" (aucun but encaissé) en 9 rencontres. A deux matchs d’une nouvelle finale, la formation de Thomas Tuchel va tout mettre en œuvre pour s’imposer devant son public.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’autre extrémité du championnat, nous retrouvons Guingamp qui va tenter de se sauver lors de ces 6 derniers mois. La formation bretonne partage avec le PSG le fait d’avoir affronté une formation de Pontivy lors de la Coupe de France. Les Bretons se sont imposés (4-2), avec un nouveau doublé de leur buteur providentiel Marcus Thuram. Ce succès confirme un léger mieux des hommes de Gourvennec qui viennent d’enchaîner une troisième victoire de rang. Mais pour ce quart de finale, nous voyons un PSG souverain au Parc et beaucoup trop fort s’imposer une nouvelle fois sans encaisser le moindre but.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Guingamp encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !