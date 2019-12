Pronostic PSG Galatasaray : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le PSG finit sur une victoire face à Galatasaray !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Galatasaray :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Paris Saint-Germain est assuré de terminer premier de son groupe depuis son nul à Madrid (2-2). Le club francilien a été tout heureux de prendre un point à Bernabeu tant il a été dominé par le club madrilène. Néanmoins, ce match a permis de voir que les Parisiens ne lâchaient pas. A défaut d’être flamboyants en ce moment, les Parisiens sont efficaces comme ils l’ont démontré une nouvelle fois ce week-end à Montpellier. Menés à la mi-temps, les joueurs de Tuchel ont répondu en seconde période (3-1 au final). Le coach parisien a retrouvé une grande partie de son effectif, avec l’ensemble de ses stars. Confronté à des choix, Tuchel a mis Cavani sur le banc depuis plusieurs rencontres. La bonne forme des Argentins Di Maria et Icardi, et le retour de Neymar lui offrent un très large choix au niveau offensif. Solide à domicile, Paris doit préserver son invincibilité dans ce groupe et assumer son statut face au club stambouliote.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Très décevant dans ce groupe, Galatasaray n’a pris que 2 points (2 nuls face à Bruges). Pour son dernier match à l'extérieur, le club turc a complètement craqué au Bernabeu en encaissant 6 buts (6-0). Offensivement, les joueurs de Fatih Terim ont attendu la 5journée pour inscrire leur premier but. Récemment battu en Coupe de Turquie et seulement 6en championnat, Galatasaray ne se présente pas dans les meilleures dispositions au Parc des Princes. Vainqueur de 10 de ses 11 derniers matchs à domicile, le PSG devrait pouvoir s’imposer.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du PSG et gagnez- La cote du match nul et celle de Galatasaray sont également doublées si vous ne voyez pas Paris gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic PSG Galatasaray encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !