Pronostic PSG Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG enfonce Dijon !

Le PSG dispute pour cette 37journée de Ligue 1 son dernier match à domicile. Les hommes de Tuchel vont vouloir terminer sur une belle note pour atténuer les déceptions de la saison. Le coach allemand sera privé de plusieurs de ses meilleurs éléments : Neymar et Marquinhos suspendus, et de Thiago Silva blessé. Cependant, le club parisien comptera dans ses rangs : Verratti, Di Maria, Cavani, Draxler et Mbappé de retour de suspension. Le week-end dernier, les Parisiens ont d'ailleurs retrouvé les joies de la victoire à Angers qu'il n'est jamais facile à battre sur sa pelouse. Au Parc des Princes, le club francilien est impressionnant avec 16 victoires pour 2 nuls. De plus, les Parisiens voudront finir sur une bonne note. Luttant pour le maintien, Dijon n'a pas abdiqué à l'image du but inscrit dans les dernières secondes face à Strasbourg qui permet aux hommes de Kombouaré d'espérer. Cependant, le récent bilan en déplacement ne plaide pas en faveur du DFCO qui compte une seule victoire lors des 16 derniers matchs à l'extérieur, et 6 défaites sur leurs 7 derniers déplacements toutes compétitions confondues. De plus, les prestations fournies par les partenaires de Balmont sont plutôt pauvres et il serait étonnant de les voir inquiéter le PSG. Pour cette rencontre, le PSG devrait s'imposer assez tranquillement, avec au moins un écart d'au moins de 2 buts.