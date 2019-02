Pronostic PSG Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

1

Le PSG tranquille face à Dijon

Samedi, le PSG a confirmé sa forme éclatante en s'imposant au Parc des Princes face à Nîmes (3-0). Oublié le faux-pas à Lyon, les Parisiens viennent d'enchaîner 6 succès consécutifs, dont 5 sans encaisser le moindre but. Le potentiel offensif parisien est souvent mis en avant avec notamment les incroyables statistiques de Kylian Mbappé, mais défensivement le PSG se montre très solide. Avec un Thiago Silva redevenuet un Marquinhos exceptionnel quel que soit sont poste, la défense parisienne se montre très hermétique (14 buts encaissés en Ligue 1). De retour de blessure, Verratti apporte toute son activité au milieu de terrain et se montre discipliné en 2019 (2 cartons jaunes reçus seulement !). Au Parc des Princes, le PSG est impérial et devrait tranquillement venir à bout d'une formation dijonnaise dans le dur.Suite à sa défaite face à Saint-Etienne (1-0), aux victoires de Guingamp et Amiens, et du nul de Caen, les Dijonnais ont basculé dans la zone rouge. Dijon est la seule formation des 7 dernières du classement à ne pas avoir glané au moins un point le week-end dernier. Face à des Verts, dominateurs mais pas exceptionnels dans le jeu, les Dijonnais ont été puni sur une erreur défensive et se sont montrés très peu dangereux. Un déplacement au Parc n'est pas le lieu idéal pour reprendre confiance. Pour ce 1/4 de Coupe de France, nous voyons des Parisiens flamboyants s'imposer sans concéder de but face à des Dijonnais qui n'ont marqué qu'1 seul but sur les 4 dernières journées de Ligue 1.