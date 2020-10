Pronostic PSG Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Dijon subit la réaction du PSG

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Ligue 1 nous offre un choc des extrêmes ce samedi avec l’opposition entre le PSG et Dijon. Après des débuts difficiles, les Parisiens se sont repris et viennent de remporter leurs 5 dernières rencontres de Ligue 1. Les Parisiens ont, grâce à cette excellente série, fait un bond au classement et occupent désormais la 2place de Ligue 1, à 2 points de Lille. Les hommes de Tuchel se sont en revanche montrés inquiétants pour leur entrée en Ligue des Champions avec une très mauvaise prestation face à Manchester United (1-2). Les Parisiens se sont logiquement inclinés face aux Anglais. Le PSG était certes privé de plusieurs joueurs, mais ces absences ne peuvent justifier le manque d’implication lors de cette défaite. Arrivés récemment au club, Danilo Perreira, Rafinha et Kean devraient avoir du temps de jeu face à la lanterne rouge du championnat, Dijon.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bourguignons ont été contraints de lutter pour leur maintien ces dernières saisons. Les hommes de Jobart sont déjà dans le rouge pour ce début d’exercice. Après 7 journées, les partenaires de Lautoa comptent 2 points au classement et occupent logiquement la dernière place de Ligue 1. Néanmoins, le point pris le week-end dernier face à une ambitieuse formation de Rennes a redonné un peu de confiance aux Dijonnais. A domicile et devant réagir, le PSG devrait dominer tranquillement Dijon.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(144€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Dijon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !