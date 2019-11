Pronostic PSG Bruges : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Mbappé emmène le PSG en 1/8e face à Bruges

Capable de prestations de premier plan face au Real Madrid ou Marseille, mais aussi de contre-performances surprenantes comme vendredi, le PSG réalise un début de saison contrasté mais satisfaisant. Une semaine après avoir largement battu l’OM dans le Classico (4-0), le PSG s’est incliné chez la lanterne rouge, Dijon. Ce revers ne remet pas en cause la suprématie parisienne au niveau national mais prouve que lorsque le club francilien n’évolue pas avec son onze-type, il est battable. Pour ce match de Ligue des Champions face à Bruges, Tuchel devrait aligner sa meilleure équipe dans le but de valider la qualification en huitième, avec notamment les retours attendus de Verratti et Herrera au milieu. Devant, le technicien allemand devrait s’appuyer notamment sur deux joueurs : Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Les deux compères de l’attaque parisienne sont exceptionnels depuis plusieurs semaines. L’international français vient d’inscrire 7 buts en 4 matchs et devrait être une nouvelle fois à la conclusion des offensives parisiennes.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Bruges s’attend à une réaction parisienne après la claque dijonnaise. Le club belge a pu observer de près le potentiel parisien lors du match aller (0-5). Les joueurs de Philippe Clement ont livré une prestation intéressante mais ont subi l’efficacité parisienne et notamment celle de Mbappé, auteur d’un triplé en 38 minutes de présence sur le terrain. Ce mercredi, le PSG devrait selon toute logique valider son ticket pour les huitièmes de finale et Mbappé devrait enchaîner son incroyable série de buts (7 buts depuis son retour de blessure en 4 rencontres, dont seulement 2 ont été jouées en tant que titulaire).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Bruges détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !