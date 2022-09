Pronostic PSG Brest : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un PSG – Brest savoureux

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce PSG Brest :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bien parti en Ligue 1, le PSG version Christophe Galtier était fortement attendu sur la scène européenne. Pour son entrée en lice dans cette nouvelle saison de Ligue des Champions, le club de la capitale affrontait la Juventus mardi au Parc. Face à une Vieille Dame pas spécialement fringante dans ce début de saison, le PSG est parti pied au plancher avec un doublé de Kylian Mbappé. L’international Tricolore a inscrit deux très beaux buts sur un service magique de Neymar et au terme d’une très belle action avec Hakimi. Menacé par le jeu de tête des attaquants italiens, le PSG est rentré logiquement au vestiaire avec cet avantage de 2 buts. En seconde période, Allegri a modifié son système de jeu avec l’entrée de McKennie. Ce changement tactique a contrarié les Parisiens qui sont passés au travers lors des 15 premières minutes et ont permis à la Juve de revenir à 2-1 sur corner grâce au jeune international américain sur une sortie ratée de Donnarumma. Grâce à un Neymar très impliqué et précieux dans la conservation du ballon, Paris a plutôt bien géré la dernière demi-heure. Galtier a passé son premier test mais sait qu’il lui reste du pain sur la planche. Pour affronter Brest ce samedi après-midi, Galtier devrait opérer quelques rotations, avec notamment les possibles titularisations de Danilo, Sarabia, voire des nouvelles recrues Ruiz ou Soler.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade Brestois fait partie de ce lot de formations à lutter pour son maintien, notamment du fait des 4 relégations en fin de saison. Après avoir réussi une entame moyenne avec un revers face à Lens, un nul contre Marseille et un succès face à Angers (1-3), le club breton a ensuite souffert encaissant une humiliation à domicile face à Montpellier (0-7). Lors de la rencontre suivante, les Brestois ont tenu tête aux Rennais quasiment toute la rencontre avant de craquer dans les arrêts de jeu sur des coups de boutoir de Terrier et Doue (défaite 3-1). Finalement, les hommes de Der Zakarian ont réussi à stopper cette série de défaites le week-end dernier en accrochant Strasbourg (1-1) à Francis le Blé dans un match où ils ont longuement évolué en supériorité numérique. Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments offensifs comme Honorat ou les Algériens Belaili et Slimani. Les rencontres brestoises offrent en général beaucoup de buts (4 de moyenne par rencontre). Et les Parisiens ne se font pas prier pour marquer des buts (24 en 6 journées). Pour cette affiche, un PSG remanié devrait pouvoir prendre le dessus sur Brest dans un match avec au moins 3 buts, où l'on pourrait même voir les Brestois marquer.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(302€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(470€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !