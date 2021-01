Pronostic PSG Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Paris-Brest savoureux

Pour son premier match à la tête du PSG, Mauricio Pochettino n’a pas obtenu le résultat qu’il escomptait. En effet, en déplacement à Geoffroy-Guichard, les Parisiens ont été contraints de partager les points avec l’AS Saint Etienne (1-1). Néanmoins, cette rencontre aura été riche en enseignements. D’une part, l’absence de Neymar sur le front de l’attaque s’est fait fortement ressentir et d’autre part, Marco Verratti est essentiel au milieu de terrain, même en numéro 10. Le petit Hibou a été l’un des rares, avec Marquinhos et Kean, à évoluer à son niveau. Pochettino a du pain sur la planche pour mettre en place une animation collective offensive, car à l’heure actuelle, les résultats du PSG dépendent des coups d’éclat de ses stars. Les Parisiens sont dans l’obligation de réagir pour ne pas laisser partir les équipes de devant et devraient offrir une toute autre rencontre au Parc des Princes face à Brest. Le technicien argentin a également noté que son équipe a connu un coup de moins bien physiquement aux alentours de la 60minute.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brest a confirmé son excellente première partie de saison en dominant l’OGC Nice en milieu de semaine (2-0). Les Bretons réalisent des prestations intéressantes, notamment sur le plan offensif où les attaquants se montrent particulièrement efficaces à l’image de Cardona, Mounié ou Honorat. Au rayon des agréables surprises, les jeunes Perraud et Faivre se sont imposés et montrent de belles aptitudes. Néanmoins, Brest semble trop juste pouvoir inquiéter le PSG qui se doit de gagner absolument au Parc et qui reste sur un 4-0 infligé à Strasbourg lors de son dernier match à domicile. Une réaction parisienne est attendue pour cette opposition face à une formation de Brest joueuse. Le PSG devrait pouvoir s’imposer dans un match avec plus de 3 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !