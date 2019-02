Pronostic PSG Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une victoire du PSG face à Bordeaux avant Man U !

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Le PSG a connu le week-end dernier sa première contre-performance en Ligue 1 avec une défaite sur le terrain de l'Olympique Lyonnais (2-1). Ce premier revers soulève des interrogations à quelques jours d'affronter Manchester United et confirme les absences préjudiciables de Verratti et Neymar. En milieu de semaine et avec une équipe remaniée, le PSG a souffert face à Villefranche et a seulement fait la différence lors des prolongations. Les hommes de Tuchel veulent préparer au mieux le déplacement à Manchester et pour cela une victoire est essentielle face à Bordeaux. Au Parc des Princes, le PSG a remporté tous ses matchs et a seulement encaissé 4 buts. Le club francilien a réalisé 7 "clean sheet" à domicile. Les Parisiens vont en plus affronter l'une des attaques les plus faibles de Ligue 1 en déplacement (18e) et qui a marqué seulement à 7 reprises (dont 5 lors des matchs à Angers et Guingamp). De plus, les Girondins seront privés de deux ailiers : Kalu, suspendu et Karamoh, mis à pied. Bordeaux arrive au Parc sur une série négative de trois revers consécutifs. Pour cette opposition entre la meilleure défense de Ligue 1 et une attaque de Bordeaux en berne à l'extérieur, nous voyons le PSG s'imposer sans concéder de but.