Pronostic PSG Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

PSG : un Bordeaux pour digérer

Eliminé mercredi des huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid suite à sa défaite assez honteuse au Bernabeu (3-1), le PSG devrait recevoir un accueil houleux de la part de son public. Auteur d'une excellente entame de match, le club de la capitale s'est ensuite écroulé lorsque le club madrilène a égalisé sur une grossière erreur de Donnarumma. Les Parisiens ont ensuite abdiqué alors qu'ils avaient été bien jusque-là avec un Mbappé toujours aussi tranchant. Ce revers devrait être fatal à Maurico Pochettino qui finira a priori cependant la saison. Les choix du technicien argentin pour la réception de Bordeaux sont fortement attendus. En Ligue 1, le PSG n'est pas au mieux avec deux récentes défaites face à Nantes (3-1) et le week-end dernier contre Nice (1-0). Avec 13 points d'avance, le club parisien ne devrait pas connaître de problèmes pour remporter le titre mais les supporters attendent une réaction forte de leurs protégés avec une qualité de jeu retrouvée. Au Parc des Princes, le club de la capitale est invaincu en Ligue 1 cette saison (12 victoires, 1 nul) et n'a encaissé que 7 buts.

De son côté, les Girondins de Bordeaux sont dans une bien plus grosse crise avec la dernière place du classement. Les Bordelais accusent 3 points de retard sur le duo Saint-Etienne – Troyes, premiers clubs non relégables. L'arrivée de David Guion ne semble pas avoir métamorphosé le club bordelais qui reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Après avoir obtenu deux matchs nuls face à Monaco (1-1) et Clermont (1-1), les Girondins sont retombés dans leur travers face à Troyes (0-2) dans un choc crucial dans la lutte pour le maintien. En déplacement, Bordeaux n'est pas au mieux avec seulement deux victoires obtenues cette saison, face à deux équipes alors en difficulté, Saint-Etienne (1-2) et Troyes (1-2). Dernièrement, les Bordelais ont encaissé deux lourds revers face à Rennes (6-0) et Reims (5-0). Face à une équipe du PSG dans l'obligation de frapper fort, Bordeaux devrait souffrir. Très solide à domicile, le Paris Saint-Germain devrait s'imposer sans encaisser de but.