Pronostic PSG Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le taf face à un Bordeaux inoffensif

Leader du championnat de France avec 2 points d'avance sur Lille, le PSG reçoit Bordeaux ce samedi au Parc des Princes. Les Parisiens ont connu un départ poussif en Ligue 1 avec deux revers lors des deux premières journées mais ont ensuite aligné 8 victoires de rang. Le week-end passé, le PSG se déplaçait à Monaco pour un choc de la Ligue 1. Les hommes de Tuchel ont réalisé une excellente première période, conclue avec deux buts d'avance. La seconde partie du match fut en revanche catastrophique, marquée par le retour des Monégasques (3-2). En milieu de semaine, le PSG disputait un match décisif pour son avenir en Ligue des Champions. Les Parisiens affrontaient une équipe de Leipzig qui s'était imposée à l'aller (2-1). Les Allemands ont dominé toute la rencontre mais ont payé leur inefficacité offensive (1-0). La bande à Tuchel a bien résister derrière dans ce qui était l'un des matchs les plus importants du début de saison parisien. En plus de cette victoire essentielle, le club francilien se réjouit du retour de Marco Verratti, qui, malgré un excès d'engagement, a contrôlé le milieu de terrain lors de ses 10 minutes passées sur le terrain. De son côté, Bordeaux se montre irrégulier depuis le démarrage de cette saison. Avant la trêve, les Girondins s'étaient inclinés deux fois consécutivement face à Monaco (4-0) et Montpellier (0-2), mais se sont repris le week-end dernier en Bretagne. Les hommes de Gasset ont en effet profité des difficultés rennaises pour décrocher une victoire importante au Roazhon Park (0-1). Arrivé dans les dernières heures du mercato, Hatem Ben Arfa a inscrit l'unique but de la rencontre face à son ancienne équipe. Ce succès positionne Bordeaux en 12position avec 15 points au compteur mais le club reste la 2pire attaque de ce championnat avec seulement 10 buts marqués en 11 journées.