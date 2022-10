Pronostic PSG Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions + 100€ offerts DIRECT

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur PSG - Benfica

Le PSG doit hausser le ton

Le Benfica veut encore piéger le PSG

Optimisme à Paris pour Messi

Les compos probables pour PSG – Benfica :

Paris fait le job

Pour la première fois de la saison, le PSG vient d'aligner deux matchs sans la moindre victoire. En effet, tenu en échec au Portugal lors du match aller face au Benfica (1-1), le club de la capitale a ensuite partagé les points en Champagne avec le Stade de Reims en Ligue 1 (0-0). La formation parisienne s’en sort plutôt bien puisque ses adversaires directs (hormis Lorient) ont également perdu des points lors de cette journée (défaites de Marseille et Lens), ce qui lui permet d’être toujours leader du championnat. Face aux Champenois, Galtier avait décidé d’aligner une équipe remaniée avec les Neymar, Hakimi et Vitinha débutant sur le banc. De plus les Parisiens ont dû jouer plus de la moitié de la rencontre à 10 contre 11, Sergio Ramos ayant été expulsé. En Ligue des Champions, les Parisiens ont assuré lors des deux premières rencontres en dominant la Juventus (2-1) et le Maccabi Haïfa (1-3). Lors du match aller de la semaine passée, Paris a pu compter sur un grand Donnarumma auteur de plusieurs parades décisives tout comme le portier lisboète.En accrochant donc le match nul lors de l’aller face au Paris Saint-Germain (1-1), le Benfica Lisbonne a montré tout son potentiel. Capable d’inquiéter le club de la capitale pendant 30 minutes, la formation portugaise a ensuite résisté aux assauts parisiens tout en plaçant quelques contres éclairs. Ce résultat confirme l’excellent départ des Benfiquistes en Ligue des Champions puisqu’après avoir battu le Maccabi Haïfa au stadio de la Luz (2-0), le Benfica avait réalisé un exploit en prenant le meilleur sur la Juventus à Turin (1-2). Avec 7 points au compteur, le Benfica sera quoiqu’il arrive sur ce match maître de son destin lors des dernières journées. Egalement invaincu en championnat, la formation portugaise a repris sa marche en avant avec une nette victoire sur Rio Ave (4-1) et notamment un doublé de Goncalo Ramos. Le Benfica compte toujours 3 points d’avance sur le FC Porto. Le bilan du club lisboète est impressionnant, très similaire à celui du PSG, puisqu’il réalise un parcours quasi-parfait avec quasiment que des victoires pour deux matchs nuls.Pour affronter le Benfica, Christophe Galtier devrait s’appuyer sur un XI similaire à celui de l’aller, avec au moins une retouche forcée. Touché face aux Lusitaniens, l’excellent Nuno Mendes manquera plusieurs semaines de compétition et sera suppléé par Juan Bernat. L’incertitude principale concerne la présence de Lionel Messi. Légèrement touché à l’aller,n’a pas participé à la rencontre de Ligue 1 face à Reims, ce qui s’est fait ressentir dans le jeu parisien. En effet, le maître à jouer argentin réalisait jusque-là une excellente entame de saison et nous avait gratifié d’un superbe but à l’aller avec une frappe en pleine lucarne, et d'un coup-franc somptueux quelques jours avant face à Nice. Samedi, Galtier avait décidé de reposer quelques cadres comme Neymar ou Vitinha. Le Brésilien, dans une excellente condition physique, est prépondérant dans le système mis en place par le coach parisien, tout comme Vitinha au milieu de terrain qui forme une excellente doublette avec Verratti. Ces dernières semaines, Mbappé a élevé la voix pour dénoncer le manque d’avant-centre pur au PSG. Depuis sa déclaration, le Bondynois sort de prestations mitigées et aura à cœur de se rattraper lors de la réception du Benfica. En l’absence de Kimbempe, Danilo devrait le remplacer et comme d’habitude faire son travail avec application. De son côté, le club portugais devrait une nouvelle fois déplorer les absences des Brésiliens Morato et Lucas Verissimo. En revanche, la révélation de ce début de saison, Goncalo Ramos sera bien présent (le jeune attaquant de 21 ans a déjà inscrit 10 buts depuis l’entame de saison). Le Portugais devrait être entouré de Rafa Silva et Neres.: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi (ou Sarabia), Mbappé, Neymar.: Vlachodimos - Bah, Otamendi, Antonio Silva, Grimaldo - Florentino Luis, Fernandez - Neres, Rafa Silva, João Mario - Gonçalo Ramos.Avec une victoire, le Paris Saint-Germain ferait un grand pas vers les 8de finale de la Ligue des Champions. A l’aller, le club parisien a semblé par moment maître de son sujet, mais a eu des absences. Dans ces moments faibles du PSG, le Benfica s’était montré très dangereux avec la technicité et la vitesse de ses joueurs. De retour au Parc, le club francilien va pouvoir compter sur le soutien de ses supporters. A domicile, le PSG affiche un bilan de 4 victoires et 1 nul. Le retour aussi a priori de Messi, absent à Reims, sera essentiel dans l’animation du jeu. Sur ces 5 rencontres, 4 ont vu l'adversaire du PSG marquer au moins un but.contrôle bien mieux le tempo du PSG que la saison passée. Dans son Parc des Princes, le PSG devrait faire le nécessaire pour s’imposer dans une rencontre qui s’annonce ouverte comme à l’aller. En manque de réussite lors des dernières rencontres mais auteur tout de même de 11 buts en 12 matchs, Mbappé aura certainement à cœur de faire taire les critiques.Retrouvez le Pronostic PSG Benfica encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !