Pronostic PSG Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG en gestionnaire face à Auxerre

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce PSG - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Premier de Ligue 1 avec 5 points d’avance sur Lens à l'orée de cette journée, le Paris Saint-Germain veut terminer sur une bonne note avant la Coupe du Monde. Les Parisiens sont toujours invaincus cette saison et restent même sur 6 victoires consécutives. Le club de la capitale s’est montré très sérieux depuis le début de saison. Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions où il affrontera le Bayern Munich, Paris va vouloir faire rapidement la différence sur le plan national pour pouvoir se focaliser pleinement sur la C1. Vainqueur avec beaucoup de difficulté de Troyes (4-3) au Parc des Princes, la bande à Galtier a également souffert pour se défaire de Lorient la semaine passée (1-2), avec de buts de Neymar et de Danilo tout juste entré en jeu. A quelques jours du début du Mondial, il est fort probable que les nombreux internationaux parisiens font tout faire pour ne pas se blesser. Néanmoins, avec Mbappé, Messi, Neymar, Verratti, Marquinhos ou Hakimi, le PSG même à 70% est supérieur à l’AJ Auxerre.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Auxerre a retrouvé la Ligue 1 mais s’attend à un exercice très compliqué avec les 4 descentes de fin de saison. La formation bourguignonne sort de deux résultats intéressants depuis que Christophe Pélissier a repris l’équipe. En effet, l’ancien coach lorientais a vu ses hommes s’imposer à l’Abbé-Deschamps face à Lorient (1-0) sur une réalisation de Sakhi. Le week-end dernier, un grand Costil a permis à l’AJA de décrocher un nul dans le derby face à Troyes (1-1). Mené depuis la première période, le club auxerrois a égalisé en toute fin de rencontre par Perrin. Au niveau du classement, l’AJA se trouve en 15position avec 2 points d’avance sur la zone de relégation. Pour cette dernière rencontre avant le Mondial, le PSG devrait faire le taf en se montrant solide et en s’appuyant sur le talent de ses joueurs offensifs. Paris devrait être en mesure de réaliser un clean sheet face à l’une des plus faibles attaques de Ligue 1 (14 buts en 14 journées).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(324€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(356€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !