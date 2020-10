Pronostic PSG Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Mbappé à toute vitesse face à Angers

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce PSG – Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PSG ouvre la 6journée de Ligue 1 en recevant Angers au Parc des Princes. Les Parisiens ont connu un début de saison poussif, plutôt normal du fait d’un effectif largement diminué. Depuis le retour de ses cadres, le PSG a retrouvé des couleurs et s’est imposé face à Metz (1-0), Nice (0-3) et le week-end dernier à Reims (0-2). Si Tuchel ne peut pas compter sur Di Maria, suspendu, et sur les blessés Bernat et peut-être Neymar (incertain), il a dû apprécier le retour en forme d’Icardi à Reims. L’Argentin, qui avait rencontré des difficultés en fin de saison dernière et lors des premières journées, a marqué un doublé et a certainement repris confiance. L’ancien Intériste peut remercier Kylian Mbappé, double passeur. Le champion du Monde français a repris contre Nice et s’est montré éblouissant lors des dernières rencontres. Le natif de Bondy évolue désormais sur son côté gauche fétiche où il peut exprimer au mieux ses capacités. Angers est prévenu et s’attend à affronter un PSG en forme, dans le sillage d’un Mbappé explosif.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le SCO réalise un début de saison intéressant. Le club angevin a fait le job face à des formations à sa portée comme face à Dijon, Reims ou Brest. Les hommes de Stéphane Moulin ont en revanche largement perdu leurs rencontres face à des formations plus huppées, Bordeaux (0-2) et Montpellier (4-1). Le week-end dernier, les Angevins ont renversé Brest (3-2) après avoir été menés 2 à 1. Face à une équipe d'Angers qui prend beaucoup de buts, le PSG devrait s’imposer à domicile grâce à Kylian Mbappé.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG - Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !