Pronostic PSG Angers : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Coupe de France

PSG – Angers : Mbappé un prince au Parc

Sans réaliser sa meilleure saison, le Paris Saint-Germain est toujours en course sur tous les tableaux. En effet, le club de la capitale s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en sortant le vainqueur en titre, le Bayern Munich et retrouvera Manchester City dans le dernier carré. En Ligue 1, les Parisiens accusent seulement un point de retard sur le LOSC qui aura fort à faire dimanche à Lyon. De plus, le PSG est en quart de finale de la Coupe de France où il affronte le SCO d’Angers ce mercredi au Parc des Princes. Le week-end dernier, les hommes de Pochettino se sont difficilement imposés face à l’AS Saint-Etienne dans un match avec une fin de rencontre spectaculaire (3-2). Le club francilien peut remercier son champion du Monde français, Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et qui a porté sa marque à 23 réalisations depuis le début de la saison en Ligue 1. De plus, Paris va récupérer son compère Neymar pour ce quart de finale, tandis que les Icardi ou Di Maria, remplaçants face aux Verts devraient avoir du temps de jeu en prévision des demi-finales de LDC. Pour se qualifier en 1/4 de cette Coupe de France dont il est le tenant du titre, le PSG s’est défait de Caen, Brest et Lille.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le SCO d’Angers ne risque plus grand-chose en Ligue 1 et va tenter de réaliser l’exploit au Parc des Princes face au PSG. Les Angevins veulent finir sur une bonne note pour récompenser son coach emblématique Stéphane Moulin, dont départ en fin de saison est acté. Calé dans le ventre mou de la Ligue 1, Angers a remporté un seul de ses 11 derniers matchs en championnat, sur la pelouse de Metz. En revanche, le SCO s’est montré conquérant en Coupe de France en dominant Rennes, le club Franciscain et Sedan. Largement supérieur, le PSG devrait s’imposer sans rencontrer de problèmes face à Angers. Le club de la capitale devrait pouvoir compter sur un Mbappé en feu pour faire la différence face à une défense angevine qui vient d’encaisser 6 buts lors de ses 2 derniers matchs.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic PSG Angers encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !