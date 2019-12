Pronostic PSG Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Le PSG sans forcer face à Amiens

Le PSG termine bien l'année civile puisque le club vient de marquer 14 buts en 4 rencontres et n'en a encaissé qu'un seul. Les Parisiens semblent monter en puissance depuis leur seconde mi-temps à Montpellier (victoire 3-1 à la Mosson). Les hommes de Tuchel se sont ensuite facilement imposés en Ligue des Champions face à Galatasaray (5-0) et en Ligue 1 contre Saint Etienne (4-0). Cette montée en puissance est aussi celle de Neymar, qui réalise de très bonnes prestations avec une plus grande simplicité dans son jeu. Un autre joueur marque des points en cette fin d'année, l'Argentin Leonardo Paredes, performant dans un milieu à deux. L'international albiceleste pensait avoir marqué son premier but face aux Verts, mais la réalisation a été finalement accordée à Neymar qui a légèrement dévié le tir. Les hommes de Tuchel veulent finir l'année sur une bonne note avant d'affronter de futures échéances importantes en 2020, comme le 1/8e de finale face à Dortmund. De son côté, Amiens a un objectif qui est le maintien dans l'élite. Les Picards restent cependant sur 5 journées sans victoire en championnat (4 défaites, 1 nul). Le week-end dernier, Amiens affrontait un adversaire direct pour le maintien, Dijon, mais n'a pas été en mesure de s'imposer (1-1). Lors de son dernier match à l'extérieur, Amiens s'était incliné largement, et sans marquer, face à un Monaco pas au mieux (3-0). Logiquement, nous voyons le PSG enchaîner une 6e victoire sans concéder de but au Parc des Princes (après avoir notamment passé des 4-0 à Angers et l'OM en L1, ainsi qu'un 5-0 face à Galatasaray en C1).