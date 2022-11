Pronostic Portugal Uruguay : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Dépose 100€ et mise avec 200€ sur Portugal - Uruguay

Le Portugal en recherche de contrôle

L’Uruguay solide mais en manque de mordant

De l’expérience de chaque côté mais la jeunesse prend le pouvoir

Les compos probables pour Portugal - Uruguay :

Un match cadenassé

Le Portugal aura un sentiment de revanche lors de cette confrontation face à l'Uruguay, qui avait dominé la Celeste lors des 8e de finale du Mondial 2018 en Russie. Depuis cette défaite, la sélection lusitanienne a remporté la première édition de Ligue des Nations avant de se faire sortir en 8e de finale du dernier championnat d’Europe par la Belgique. Les hommes de Santos ont également lutté pour décrocher une place pour le Qatar. Contraints de disputer les barrages suite à sa seconde place derrière la Serbie, les Portugais ont fait le taf face à la Turquie et la Macédoine du Nord. Pour leur entrée en lice dans cette compétition au Qatar, les Lusitaniens ont livré un thriller lors des 30 dernières minutes de leur opposition face au Ghana. Après avoir ouvert le score par Ronaldo sur penalty, le Portugal s’est fait rejoindre rapidement par les Black Stars. Ensuite, le match est devenu fou avec des buts des pépites portugaises Joao Felix et Rafael Leao. Alors que l’on pensait le match terminé, le Ghana a donné quelques sueurs aux portugais en revenant à 3-2 et en manquant l’égalisation en toute fin de rencontre.L’Uruguay a décroché son ticket pour le Qatar en finissant en 3e position de son groupe des éliminatoires derrière le Brésil et l’Argentine. Cette qualification est à mettre au crédit de Diego Alonso qui a repris la sélection après le long règne d’Oscar Tabarez. Le nouveau coach s’appuie sur ses cadres que sont les Suarez, Godin, Cavani ou Coates mais n’a pas hésité à confier l’équipe à de jeunes pousses, comme Nunez, Valverde ou Araujo. Pour son entrée dans la compétition, la Celeste a été tenue en échec par la Corée du Sud (0-0) dans un match marqué par deux montants de Godin et Valverde. Dans cette poule où tout est encore possible, l’Uruguay serait inspiré de prendre des points pour ne pas se trouver dépendante du résultat de ses adversaires lors de la dernière journée. Les Uruguayens vont devoir mettre un peu plus de tranchant pour décrocher un résultat face aux portugais.Le Portugal et l’Uruguay se ressemblent car ces deux sélections sont composées d’éléments expérimentés mais aussi par de jeunes joueurs qui devraient être les stars de demain. Du côté portugais, Ronaldo ou Pepe sont toujours dans le groupe mais n’ont plus le même rendement. Grâce à son penalty, CR7 a inscrit un but lors des 5 dernières Coupes du Monde. Lors de la première rencontre, les jeunes portugais Felix et Leao ont montré qu’on pouvait compter sur eux. Entré en cours de match, le Milanais n’a pas mis longtemps pour faire trembler les filets.En face, Suarez et Cavani sont toujours présents mais n’ont plus le même mordant. Offensivement, Nunez de Liverpool a été le plus remuant mais a manqué de précision ou d’engagement dans le dernier geste. Actuellement, la star de cette sélection est Federico Valverde qui a de nouveau signé un très bon match face à la Corée en étant proche de délivrer les siens sur une superbe frappe qui est venue s’échouer sur le poteau.: Diogo Costa - Cancelo, Danilo, Rúben Dias, Guerreiro - Neves - Bruno Fernandes, Otávio - Bernardo Silva - João Félix, Cristiano.: Rochet - Cáceres, Giménez, Godín, Olivera - Fede Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri - Darwin Núñez, Luis Suárez.Cette opposition entre le Portugal et l’Uruguay devrait nous offrir un match cadenassé comme il est de coutume avec l’Uruguay, attaché à bien défendre. Avec un nul, le Portugal serait bien placé pour se qualifier lors de la dernière journée et pourrait se satisfaire d’un score de parité. Le succès obtenu par les Portugais lors de la 1ère journée leur donne un léger avantage, surtout qu’avec Leao ils disposent d’un joueur en pleine confiance.Retrouvez le Pronostic Portugal Uruguay encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !