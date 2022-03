Pronostic Portugal Turquie : Analyse, cotes et prono du barrages pour la Coupe du Monde 2022

Le Portugal passe en finale face à la Turquie

Le Portugal doit passer par les barrages pour décrocher son ticket pour le Mondial 2022. En effet, la Seleção a fini en 2position de son groupe derrière la Serbie. Les Portugais peuvent s'en vouloir car ils se sont inclinés lors de la dernière journée face aux Serbes (1-2) au stade de la la Luz de Lisbonne alors qu'ils avaient rapidement pris le contrôle du match grâce à une réalisation du lillois Renato Sanches. Ce revers associé au nul concédé en Irlande quelques jours plus tôt obligent le Portugal à passer par les barrages. S'ils venaient à se défaire de la Turquie, les Lusitaniens affronteraient certainement l'Italie en finale. Eliminé dès les 8de finale du dernier championnat d'Europe, le Portugal veut voir le Qatar. Pour ce faire, Fernando Santos a évidemment appelé Cristiano Ronaldo, son capitaine. La star portugaise connait une saison en dent de scie avec Manchester United mais peut être le facteur X quand il est dans une bonne journée, comme il l'a récemment démontré avec un triplé face à Tottenham. A ses côtés, on retrouvera les importants Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pepe ou Cancelo. En revanche, le Portugal déplore quelques absences importantes puisque Ruben Dias est blessé, le défenseur de City est certainement l'un des meilleurs défenseurs mondiaux actuellement et son absence sera évidemment fortement handicapante. Les Renato Sanches ou Joao Mario sont aussi indisponibles. En attaque pour épauler CR7, le Portugal possède d'excellents éléments avec Diogo Jota, étincelant avec Liverpool, tandis que Joao Felix semble enfin confirmer son potentiel avec l'Atletico. Ancien Lillois, le jeune Rafael Leao qui monte en puissance au Milan AC espère être l'une des bonnes surprises de la sélection portugaise.

De son côté, la Turquie participe à ces barrages car elle a fini en 2position de son groupe, dominé par les Pays Bas. Les Turcs ont conservé cette place en finissant devant des sélections comme la Norvège ou le Monténégro. Les joueurs turcs avaient parfaitement lancé leur campagne de qualification en battant les Pays Bas (4-2) et la Norvège (0-3). Ensuite, la Turquie a connu un coup de moins bien mais a bien terminé en remportant ses 3 derniers matchs face à l'Estonie (1-2), Gibraltar (6-0) et contre le Monténégro (1-2). La sélection turque sort d'un Euro décevant au cours duquel elle a perdu ses 3 rencontres sans se montrer intéressante. Pour parvenir à décrocher son ticket pour le Qatar 2022, la Turquie va devoir réaliser un exploit puisqu'elle va devoir passer le Portugal à l'extérieur, puis affronter le vainqueur du duel entre l'Italie et la Macédoine. Stefan Kuntz, le nouveau sélectionneur allemand, a appelé les incontournables Yilmaz, Calhanoglu, Celik, Demiral ou Soyuncu. En revanche, le Marseillais Ünder n'a pas été appelé tout comme Tosun d'Everton. A domicile, le Portugal devrait prendre le dessus sur la Turquie et se qualifier pour la finale de ces barrages.