Pronostic Portugal Suisse : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Ligue des Nations

Le Portugal s’impose à domicile face à la Suisse !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Portugal - Suisse chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Place aux demi-finales de la Ligue des nations cette semaine avec l’affrontement, ce mercredi, entre le Portugal et la Suisse. Les deux formations ont terminé en tête de leur groupe respectif et vont tout faire pour se qualifier pour la première finale de cette nouvelle compétition qui offre une qualification directe pour l'Euro 2020 au vainqueur. Les Portugais sont restés invaincus en LDN, finissant devant l’Italie et la Pologne. Lors de ces matchs, Cristiano Ronaldo était absent car le Portugais avait décidé de prendre un peu de recul suite à la défaite en 1/8e de la Coupe du Monde. Si Bernardo Silva est devenu le maître à jouer des Lusitaniens,en son absence, Cristiano Ronaldo sera de retour pour ce Final Four, apportant expérience et réalisme.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Suisse est la surprise de ce dernier carré. Les Helvètes ont terminé premiers de leur groupe devant la Belgique, grâce notamment à une très belle victoire lors de leur dernier match de poule face aux Diables Rouges. La Nati, compte sur Shaqiri, auréolé de son titre de champion d’Europe avec Liverpool, pour faire la différence. Les deux nations étaient dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2010 et les Portugais s’étaient imposés à domicile. Pour ce match à Porto, nous voyons la bande à CR7 s’imposer de nouveau et filer en finale.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Portugal Suisse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !