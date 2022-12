Pronostic Portugal Suisse : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ remboursés en Freebets sur Portugal - Suisse !

Le Portugal en favori

Le savoir-faire suisse

Quelques absences au Portugal, la Suisse au complet

Les compos probables pour Portugal - Suisse:

Le Portugal se méfie de la Suisse

Leest en ce moment deen vous inscrivant avec leVotre 1pari est remboursé en Freebets jusqu'à 100€. Sauf que contrairement à chez les autres sites, votre pari est remboursé- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.Champion d’Europe en 2016, le Portugal a ensuite été éliminé dès les huitièmes de finale lors du Mondial 2018 par l’Uruguay, et à ce même stade lors de l’Euro 2020 face à la Belgique. La sélection lusitanienne possède une génération de grande qualité articulée autour de Cristiano Ronaldo. Pour ce qui est assurément le dernier Mondial de CR7, le Portugal veut lui offrir une sortie royale, à l’instar de l’Argentine de Messi. Les Portugais ont souffert pour décrocher leur ticket pour le Mondial puisqu’ils ont été contraints de passer par les barrages où ils ont successivement dominé la Turquie et la Macédoine du Nord. De plus, lors de la dernière Ligue des Nations, le Portugal s’est fait surprendre à domicile par l’Espagne lors de la dernière journée. Ce revers l’empêche de disputer le Final 4 du mois de juin. Pour lancer cette Coupe du Monde, la sélection lusitanienne s’est imposée au terme d’une rencontre folle face au Ghana (3-2). Cette partie s’est emballée dans la dernière demi-heure avec des buts de Ronaldo, Joao Felix et de Rafael Leao. Forts de ce succès, les Portugais ont pris leur revanche sur l’Uruguay lors du deuxième match. Battu par la Celeste en Russie, le Portugal a cette fois été plus efficace que son adversaire avec un Bruno Fernandes des grands soirs, auteur d’un doublé. Enfin, pour leur dernier match de poule, le Portugal s’est présenté avec une équipe fortement remaniée puisque la qualification était déjà assurée. Bien rentrés dans leur match, les Lusitaniens ont ouvert le score par l’ailier de Braga Horta, mais se sont ensuite faits rejoindre par la Corée du Sud. Alors que l’on se dirigeait vers un score de parité, la sélection asiatique a inscrit un second but pour s'offrir la victoire (5-1). Ce revers ne change pas grand-chose puisque le Portugal a fini en tête de son groupe. Déterminée à aller le plus loin possible dans cette compétition, la sélection lusitanienne affronte une solide nation de la Suisse.Retrouver la Suisse en 8ème de finale d’une grande compétition n’est plus une surprise. En effet, la Nati est toujours sortie de la phase de groupe depuis le Mondial 2014 au Brésil. Dernièrement, elle a même passé un pallier en atteignant les quarts de finale du championnat d’Europe 2020, où elle fut toute proche de sortir l’Espagne. Portée par une génération dorée, la Suisse s’est de nouveau montrée solide lors de cette phase de groupe. Malmenée par le Cameroun pour son 1er match de Coupe du Monde, la sélection helvète est tout de même parvenue à faire la différence grâce à Embolo (1-0). Ensuite, les Suisses ont prouvé leur sérieux en tenant tête à l’un des grands favoris de la compétition, le Brésil. Dans une rencontre équilibrée, les Auriverde ont fait la différence en toute fin de rencontre par Casemiro. Pour décrocher sa qualif’, la Nati disputait un 16ème de finale face à la Serbie. Dans une rencontre très ouverte, la Suisse a montré tout son potentiel pour s’imposer face aux Serbes (3-2), avec un duo Shaqiri – Embolo très intéressant en attaque. Auteur d’un exploit en 8ème de finale du dernier Euro face à la France, la Suisse possède désormais l’expérience pour aborder les matchs à élimination directe.Pour affronter la Suisse, Fernando Santos ne pourra pas compter sur son latéral Nuno Mendes. Le parisien, touché contre l’Uruguay, est forfait pour le reste de la compétition. De leurs côtés, les Danilo et Otavio devraient être trop juste pour reprendre ce mardi face à la Suisse. En leur absences, les Guerreiro ou Pepe devraient être titularisés. Auteur d’une triste prestation face à la Corée du Sud avec 26 ballons touchés, Cristiano Ronaldo a fait part de son mécontentement d’être remplacé à son sélectionneur. Face à la Suisse, CR7 aura à cœur de prouver qu’il mérite plus de considération. Pour l’aider dans cette tâche, la star portugaise devrait être entourée de Bernardo Silva, Joao Felix et surtout de Bruno Fernandes. Le capitaine de Man U a permis à son équipe de se qualifier pour les 8èmes de finale en inscrivant un doublé.En face, la Suisse s’appuie évidemment sur ses cadres avec Akanji, Rodriguez, Freuler, Shaqiri ou Xhaka. Le milieu de terrain des Gunners est le patron de cette équipe et reste sur la lignée de ce qu’il a produit avec Arsenal. Souvent le point faible de cette équipe, le rôle d’avant-centre est désormais occupé par Embolo. Le monégasque réalise une très belle coupe du Monde avec 2 réalisations au compteur. Absent contre la Serbie, Sommer devrait être rétabli pour affronter le Portugal et devrait retrouver sa place dans le XI mis en place par Yakin.: Diogo Costa - Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Raphaël Guerreiro - Neves, William Carvalho - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix - Cristiano.: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Sow, Xhaka - Shaqiri, Embolo, Vargas.Cette confrontation entre le Portugal et la Suisse s’annonce plus indécise que l’on pourrait le penser. Forte de son expérience de l’Euro 2020, la Nati veut jouer un sale coup aux Lusitaniens. Cependant, ces derniers ont montré beaucoup de sérieux lors des 2 premières rencontres de poule. Cette affiche s’annonce ouverte entre deux équipes qui proposent un football tourné vers l’offensive mais qui connaissent quelques difficultés en défense. Le banc pourrait être la clé de cette rencontre et celui du Portugal est bien fourni, avec notamment un Rafael Leao qui fourmille. 