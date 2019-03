Pronostic Portugal Serbie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

Des buts de chaque côté entre le Portugal et la Serbie

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Europe 2016, le Portugal a vu son parcours s’arrêter en huitième de finale du dernier Mondial face à l’Uruguay (2-1). Suite à ce match et à son arrivée dans son nouveau club la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de se mettre temporairement en retrait de la sélection. Fernando Santos a donc responsabilisé de nouveaux joueurs cadres, comme Bernardo Silva brillant avec City ou à André Silva de Séville. Avec le retour d’un CR7 en pleine forme, les espoirs et attentes autour de la Seleção sont énormes. Réputés pour être solides défensivement, les Lusitaniens ont fait évoluer leur jeu et proposent désormais un football plus offensif, même s'ils ne sont pas arrivés à faire tomber l'Ukraine vendredi dont le gardien a fait un match énorme (0-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Serbie dispose d’une génération de joueurs talentueuse à l’image des Milinkovic-Savic ou Mitrovic. Actuellement, deux joueurs se distinguent en Europe, le talentueux Dusan Tadic qui régale en Ligue des Champions avec l’Ajax et Luka Jovic qui affole les compteurs avec Francfort en Bundesliga et en Europa League. En amical, l’attaquant de l’Eintracht s’est mis en évidence face à l’Allemagne en marquant pour son équipe. Avec une équipe remaniée, les Serbes ont tenu tête à la Mannschäft (1-1). Mitrovic, l’attaquant de Fulham, a réalisé une excellente campagne de Ligue des nations avec 6 réalisations et devrait faire son retour pour ce match éliminatoire, tout comme Tadic. Pour cette rencontre avec des potentiels offensifs impressionnants de part et d’autre, nous voyons des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Portugal Serbie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !