Pronostic Portugal Serbie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

La victoire de la qualif’ pour le Portugal face à la Serbie

Portugais et Serbes s’affrontent lors de cette dernière journée des éliminatoires pour décrocher une place directe au Mondial 2022. Ces deux sélections sont assurées de terminer à l’une des deux premières places et donc de disputer au moins les barrages. Huitième de finaliste du dernier Championnat d’Europe, le Portugal a remporté 5 de ses 7 matchs lors de ces éliminatoires, pour deux nuls en Serbie (2-2) où les Portugais auraient mérité de s’imposer, et en milieu de semaine dernière en Irlande (0-0) dans une rencontre décevante. Actuellement, la sélection lusitanienne occupe la première place grâce à une différence de buts légèrement favorable (+12 pour le Portugal et + 8 pour la Serbie). Depuis le début de ces éliminatoires, Cristiano Ronaldo a été le joueur le plus important pour les Portugais avec 6 buts inscrits. Pour épauler l’attaquant de Manchester United, les Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cancelo ou Dias ont été appelés. En revanche, le défenseur central du FC Porto, l’expérimenté Pepe manquera ce match suite à son exclusion en Irlande.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Serbie était présente lors du dernier Mondial en Russie mais avait manqué le dernier Euro suite à son élimination par l’Ecosse lors des barrages organisés via la Ligue des Nations. A l’instar des Portugais, les Serbes ont seulement laissé des points en route chez les Irlandais (1-1) et lors du match aller face aux Lusitaniens (2-2). Sans match officiel en milieu de semaine, la Serbie a disputé une rencontre amicale face au Qatar facilement remportée (4-0) avec notamment des buts de Luka Jovic et de la nouvelle sensation serbe Vlahovic. Comme souvent avec la sélection serbe, cette dernière s’appuie sur l’efficacité de son buteur maison, Mitrovic. Le joueur de Fulham a inscrit 7 buts depuis le début de ces éliminatoires. Lors du rassemblement d’octobre, les partenaires de Milinkovic-Savic s’étaient logiquement défaits du Luxembourg (1-0) et de l’Azerbaidjan (3-1). Devant son public et grâce à toute son expérience qui lui permet de répondre présent dans presque tous les grands moments, le Portugal devrait dominer la sélection serbe et se qualifier pour le Mondial 2022.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(312€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Portugal Serbie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !