Pronostic Portugal Pologne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des nations

Le Portugal s’impose face à une Pologne dépassée

Grâce à leur match nul obtenu en Italie samedi (0-0), les Portugais ont validé leur première place de poule et participeront donc aux phases finales de cette Ligue des Nations. Si les Lusitaniens ont souffert à Milan, ils ont montré de belles dispositions pour résister à la pression des hommes de Mancini. Derrière, le Lillois José Fonté a livré une bonne prestation face à la. Dans une rencontre sans enjeu face à la Pologne, les Portugais vont vouloir s'imposer devant leurs supporters et confirmer leurs ambitions.Les Portugais accueillent une équipe en grande difficulté, la Pologne. Officiellement relégués en Ligue B, les Polonais n'ont plus gagné depuis la Coupe du Monde (2 nuls et 3 défaites). Leurs trois derniers matchs se sont terminés sur des revers, dont le dernier face à la République tchèque en amical la semaine passée. Pour ce match, le sélectionneur polonais Brzeczek a décidé de laisser Lewandowski au repos. L'attaquant du Bayern ne sera pas du voyage, et le coach polonais devrait effectuer plusieurs changements et lancer des nouveaux joueurs. Décevante lors du Mondial, la sélection polonaise est en crise. Battus 3-2 à l'aller, les hommes de Brzeczek s'attendent à souffrir à Guimaraes. Pour ce match, nous voyons des Portugais fringants s'imposer face à des Polonais en plein doute.