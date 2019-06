Pronostic Portugal Pays-Bas : Analyse, prono et cotes de la finale de Ligue des Nations

Portugal – Pays Bas : une finale avec des buts

Le Portugal et les Pays Bas s'affrontent pour déterminer le premier vainqueur de la Ligue des Nations. Les Lusitaniens possèdent l'avantage d'évoluer devant leurs spectateurs. D'ailleurs, le soutien des fans portugais a été précieux lors de la demi-finale face à la Suisse, où Cristiano Ronaldo s'est de nouveau distingué avec un triplé. Le joueur de la Juve sera de nouveau au cœur des débats et son entente avec Bernardo Silva s'améliore à chaque sortie. Depuis leur élimination en Coupe du Monde, les Lusitaniens n'ont plus perdu et 6 de leurs 9 rencontres ont vu les 2 équipes marquer. Sous la houlette de Ronald Koeman, les Pays Bas ont retrouvé leur rang. Premiers de leur groupe de Ligue des nations devant la France et l'Allemagne, les Bataves se sont imposés lors des prolongations face à l'Angleterre, quatrième en Russie. La sélection néerlandaise possède une génération exceptionnelle avec les Van Dijk, De Ligt, De Jong, Depay ou Van de Beek. Cette rencontre arrive en fin de saison et les organismes sont usés, des espaces vont se libérer et les 2 formations devraient pratiquer un football d'attaque. 7 des 10 derniers matchs des Pays Bas ont offert des buts de chaque côté. Pour cette finale, le pari les deux équipes marquent semble bon à prendre.