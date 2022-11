Pronostic Portugal Nigéria : Analyse, cotes et prono du match amical

Le Portugal fait le taf face au Nigéria

Battu dès les 8de finale en 2018, le Portugal vise plus haut lors de cette édition au Qatar. Tombée dans un groupe à sa portée avec l'Uruguay, le Ghana ou la Corée du Sud, la sélection lusitanienne part favorite dans ce groupe. Les Portugais n'ont pourtant pas connu une qualification facile puisqu'en finissant en 2position derrière la Serbie, ils ont été contraints de disputer des barrages face à la Turquie et la Macédoine du Nord. Intéressants en Ligue des Nations, les Portugais ont payé leur manque d'efficacité lors de la dernière journée en s'inclinant face à l'Espagne, ce qui les prive du Final Four. Cette édition du Mondial 2022 devrait certainement être la dernière compétition internationale pour Cristiano Ronaldo. Suite à sa récente interview, CR7 ne devrait pas retourner à Manchester après le Mondial. Toujours aussi important, la légende portugaise reste le capitaine de cette sélection. Ce dernier sera bien entouré avec la révélation Rafael Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Danilo, Vitinha, Félix, Bernardo Silva ou encore l'inusable Pepe.

En face, le Nigéria faisait partie des candidats pour la qualif' pour cette Coupe du Monde. Qualifiés pour les barrages de la zone Afrique, lesse sont fait surprendre par le Ghana qui est venu chercher son ticket à Abuja. Cette sélection regorge pourtant de talents avec les Osimhen, Bassey, Dennis, Lookman, Simon, ou Iheanacho. Blessé, le buteur napolitain ne sera pas de cette rencontre au contraire d'Alex Iwobi, de Ndidi ou du buteur lorientais Terem Moffi, auteur d'une excellente saison en Bretagne. Depuis sa non-qualification pour le Mondial, le Nigéria a enregistré des résultats décevants avec 5 revers lors des 8 dernières oppositions dont les plus récentes face à l'Algérie (2-1) en septembre et il y a quelques jours contre le Costa Rica (2-0). Tourné vers sa préparation pour le Mondial et à domicile, le Portugal devrait prendre le dessus à Lisbonne sur le Nigéria et se préparer idéalement pour le Qatar.