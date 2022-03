Pronostic Portugal Macédoine du Nord : Analyse, cotes et prono du barrage pour la Coupe du Monde 2022

Le Portugal mange la Macédoine

Le Portugal est contraint de disputer les barrages pour le Mondial 2022 suite à une phase éliminatoire irrégulière au cours de laquelle ils se sont notamment inclinés lors de la dernière journée face à la Serbie (1-2). Ce revers avait permis aux Serbes de prendre la 1place et de se qualifier directement pour le Qatar. De leur côté, les Lusitaniens ont donc eu à disputer une demi-finale de barrage face à la Turquie. Bien partis dans leur match avec une avance de 2 buts à la pause grâce à Otavio et un à Jota très en forme, les Portugais ont ensuite souffert avec la réduction du score de Burak Yilmaz. Le Lillois a ensuite une occasion en or de remettre les 2 équipes à égalité mais a raté son penalty. En toute fin de match, Nunes a aggravé le score en faveur du Portugal. Pour vaincre la Macédoine, Fernando Santos peut compter à la fois sur le talent et l'expérience de son groupe.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Le Portugal s’attendait certainement à affronter l’Italie, récente championne d’Europe mais fait finalement face à la Macédoine du Nord. En effet, les Macédoniens ont été héroïques à Palerme et ont réalisé le coup parfait en prenant l’avantage dans le temps additionnel sur une superbe frappe de Trajkovski, alors que les 2 sélections se dirigeaient vers les prolongations. Avant cela, la Macédoine du Nord avait fait preuve d’un superbe état d’esprit pour contenir les velléités offensives des Italiens. Les Dimitrievski, Alioski ou Musliu ont été incroyables d’abnégation dans cette rencontre pour stopper les tentatives de la. En déplacement au Portugal, la Macédoine du Nord ne devrait pas changer de schéma en essayant de résister le plus longtemps pour faire la différence sur un contre ou lors des tirs aux buts. Les Portugais doivent se méfier mais ils ont l'avantage d'être prévenus. Le talent offensif du Portugal devrait lui permettre de passer sans encombre le piège tendu par la Macédoine du Nord.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Portugal Macédoine du Nord détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !