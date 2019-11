Pronostic Portugal Lituanie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Le Portugal fait le job face à la Lituanie!

Dans le groupe B des qualifications à l'Euro 2020, l'Ukraine a déjà validé sa qualification, tandis que le Portugal et la Serbie s'affrontent pour le second précieux sésame. Les Lusitaniens sont en position de force puisqu'ils ont un point de plus que les Serbes, et qu'ils ont un calendrier favorable avec la réception de la Lituanie et un déplacement au Luxembourg. De plus, le Portugal grâce à son succès en Ligue des Nations a toujours une possibilité de repêchage. Après 13 matchs sans défaite, les Portugais ont perdu lors de leur dernier déplacement en Ukraine face au leader du groupe, ce qui les oblige à remporter ses deux dernières rencontres. De son côté, la Lituanie occupe la dernière place de ce groupe relevé. Les Baltes comptent un seul point pris, à domicile face au Luxembourg (0-0). Pour le reste, 5 défaites avec à chaque fois plusieurs buts encaissés. A l'aller, les Lituaniens s'étaient lourdement inclinés face au Portugal (5-1). Pour cet affrontement important pour le Portugal, nous voyons les locaux faire le job et remporter ce match tranquillement, d'autant que CR7 aura à cœur de bien figurer après avoir montré quelques signes d'agacement ce week-end en Serie A, où il est rentré directement au vestiaire après avoir été remplacé.