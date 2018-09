Pronostic Portugal Italie : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des Nations

Des buts de chaque côté

Le Portugal va faire son entrée en lice dans cette Ligue des Nations avec cette rencontre contre l'Italie. Pour se préparer, les Portugais ont rencontré les finalistes du dernier Mondial, les Croates. Les deux formations ne sont pas arrivées à se départager (1-1), Pepe répondant à Perisic. Les Lusitaniens évoluent sans Cristiano Ronaldo qui a préféré se consacrer à son nouveau club avec qui il n'a toujours pas marqué. Son absence doit permettre à d'autres joueurs de se montrer et de briller. On pense notamment à Bernardo Silva, Andre Silva, Bruma ou Guedes. Au milieu de terrain, le jeune Ruben Neves a déjà conquis tout le monde monde. Excellent avec son club de Wolverhampton, l'ancien de Porto se rend indispensable en sélection. Lors de 4 des 5 dernières rencontres disputées par le Portugal, des buts ont été inscrits par les deux formations opposées.L'Italie de Roberto Mancini a débuté le tournoi avec un nul contre la Pologne (1-1). Largement dominée en 1mi-temps par la bande à Lewandowski, laa été plutôt chanceuse de rentrer au vestiaire avec seulement un but de retard. A la mi-temps, Mancini a opéré des remplacements, en sortant notamment Balotelli, inexistant, et en faisant entrer Belotti et Bonaventura. La formation italienne s'est nettement mieux comportée et a pu revenir au score sur un penalty de Jorginho. Les cinq derniers matchs de l'Italie ont vu les deux équipes marquer des buts. Entre deux équipes capables de marquer et d'encaisser, nous voyons un match ouvert avec des buts de part et d'autre.