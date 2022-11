Pronostic Portugal Ghana : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur Portugal Ghana

Le Portugal en quête de constance

Le Ghana n’a rien à perdre

Le Portugal avec Ronaldo, le Ghana emmené par les frères Ayew

Les compo probables :

Débuts réussis pour le Portugal ?

Arrivé en Russie en tant que champion d'Europe à la suite de son titre en France en 2016, le Portugal s'était fait sortir dès les 8de finale du Mondial russe par l'Uruguay. C’est à ce même stade de la compétition que la sélection lusitanienne a perdu son titre lors de l’Euro 2020 face à la Belgique. Pour assurer sa place au Qatar, la sélection portugaise a été contrainte d’emprunter un chemin compliqué en passant par les barrages. Deuxième de son groupe des éliminatoires derrière la Serbie, la Seleção a ensuite dominé difficilement la Turquie puis plus tranquillement la Macédoine du Nord. Depuis sa qualification pour le Mondial, la bande à Fernando Santos a disputé la dernière campagne de Ligue des nations où elle fut toute proche d’accrocher sa place dans le Final 4. Malheureusement pour eux, les Portugais se sont inclinés à domicile lors de la dernière journée face à l’Espagne (0-1) dans une rencontre qu’ils avaient largement dominée. Afin de préparer au mieux cette opposition à venir face au Ghana, les partenaires de Ronaldo ont disputé une rencontre amicale face à une sélection africaine, le Nigeria. Un cran au-dessus, la Seleção s’est largement imposée (4-0) avec notamment un doublé de Bruno Fernandes.Qualifié pour disputer les barrages de qualification dans la zone Afrique, le Ghana a décroché son ticket en sortant le Nigeria au terme d’une double rencontre intense. Après avoir signé un nul sans but à domicile, lesse sont qualifiés grâce à la règle du but à l’extérieur lors du match retour (1-1), par l'intermédiaire d'une réalisation du joueur d’Arsenal Thomas Partey. Depuis cette qualification, le Ghana a pris la 3place de la Kirin Cup en dominant le Chili après avoir été largement battu par le Japon (4-1). Ensuite, les Ghanéens ont disputé de nombreux matchs amicaux avec notamment une lourde défaite concédée contre le Brésil (3-0). Dominatrice du Nicaragua (0-1) en septembre, la sélection ghanéenne a signé une belle performance lors de son dernier match de préparation en dominant la Suisse (2-0), qui fait partie des outsiders pour cette Coupe du monde.La légende Cristiano Ronaldo a évidemment été convoquée pour disputer cette Coupe du monde, qui pourrait être sa dernière grande compétition internationale. L’attaquant portugais a marqué l’avant Coupe du monde avec ses déclarations critiques envers Manchester United, qu'il vient de quitter. Malgré des statistiques nettement moins impressionnantes que par le passé, CR7 reste toujours une menace et possède une motivation énorme. De plus, lesera bien entouré par ses coéquipiers de club que sont Dalot et Bruno Fernandes. Fernando Santos possède un effectif de grande qualité malgré les forfaits de Jota et Neto, avec les Silva, Felix, Cancelo, Guerrero ou la pépite Rafael Leão. En face, le Ghana s’appuie notamment sur un groupe de joueurs évoluant en Ligue 1 avec Djiku (Strasbourg), Seidu (Clermont), Mensah (Auxerre), Abdul Samed (Lens) et le Rennais Sulemana. À leurs côtés, on retrouve un contingent d’éléments de la Premier League avec Jordan Ayew (Crystal Palace), Amartey (Leicester), Salisu (Southampton) ou le milieu Thomas Partey. Excellent avec l'Ajax cette saison, Kudus est bien là. À noter qu’Iñaki Williams a choisi la sélection ghanéenne tandis que son frère a préféré l’Espagne, ce qui rappelle le cas de la famille Boateng.: Diogo Costa - João Cancelo, Rúben Dias, Danilo, Nuno Mendes - Rúben Neves, Vitinha - Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão - Cristiano Ronaldo.: Ati-Zigi - Odoi, Amartey, Djiku, Mensah - Partey, Kyereh - Kudus, Issahaku, André Ayew - Jordan Ayew.Au regard de son potentiel, le Portugal est l’un des candidats pour le titre. Au regard de son potentiel, le Portugal est l'un des candidats pour le titre. Titrée à l'Euro 2016, 8de finaliste du dernier Mondial, la sélection lusitanienne a l'habitude de passer les poules dans les grandes compétitions internationales. Ce qui n'est pas le cas du Ghana. Porté par une belle génération et par un CR7 sans doute très motivé par la sélection après ses déboires en club, le Portugal ne devrait pas manquer son entrée en lice face au Ghana des frères Ayew, qui s'est qualifiée par la petite porte pour ce Mondial après une CAN ratée.